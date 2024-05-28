Орлов о «Зените»: «Нужна перезагрузка. Если Венделу и Клаудиньо поступят хорошие предложения – надо продавать. Вратарская позиция нуждается в усилении» 

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо обновление состава.

« » — чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если и летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать.

Они уже очень многое дали «Зениту». Вендел четыре раза выиграл чемпионат, Клаудиньо — три. Теперь они открыты к новому вызову. Почему нет? Это нормальное явление. Не стоит тут сильно никого уговаривать остаться. Повторю: бразильцы здорово поработали на благо команды, клуба, внесли большущий вклад. Имеют право теперь выбирать.

Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог ? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма.

недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.

Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос. Вратарская позиция тоже нуждается в усилении», – сказал комментатор.