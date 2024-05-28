Орлов о «Зените»: «Нужна перезагрузка. Если Венделу и Клаудиньо поступят хорошие предложения – надо продавать. Вратарская позиция нуждается в усилении»
Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо обновление состава.
«Зенит» — чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать.
Они уже очень многое дали «Зениту». Вендел четыре раза выиграл чемпионат, Клаудиньо — три. Теперь они открыты к новому вызову. Почему нет? Это нормальное явление. Не стоит тут сильно никого уговаривать остаться. Повторю: бразильцы здорово поработали на благо команды, клуба, внесли большущий вклад. Имеют право теперь выбирать.
Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма.
Мостовой недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.
Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос. Вратарская позиция тоже нуждается в усилении», – сказал комментатор.