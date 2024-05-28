Орлов считает Песьякова талантливым вратарем: «Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Сергей Песьяков Артур Гимараэс Футбол

Геннадий Орлов считает Сергея Песьякова талантливым вратарем.

Комментатор высказался после матча Мир РПЛ «Зенит» – «Ростов» (2:1). В новом сезоне Песьяков будет играть за «Крылья Советов».

«Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. 

Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. 

Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном выстреле Артура. Как у Халка!

Вообще считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?» – сказал Орлов.

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15 комментариев
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Талантливый Песьяков талантливо приносит Зениту чемпионство на блюдечке.
Это ли не повод Орлову талантливо похвалить его.
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С хорошей премией перешёл в Крылья Советов)
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Дайте Геннадию Сергеевичу спокойно уже побыть на пенсии.
Песьякова начали переучивать коротко разыгрывать ещё в Спартаке. А в Ростов он уже обученный пришёл
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+5
Сергеич, согласен, норм вратарь! В трудную минуту не подвел, талантливо изворотился, да так, что все-таки помог мячу влететь в сетку в конце матча!
+8
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+4
Ответ Tydeus
Дайте Геннадию Сергеевичу спокойно уже побыть на пенсии. Песьякова начали переучивать коротко разыгрывать ещё в Спартаке. А в Ростов он уже обученный пришёл
Так в Спартаке Песьяковым Карпин и начал заниматься...
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А сколько очков из-за своего вратаря потеряли датчане?

Вопрос прислал в студию Дмитрий Губерниев
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Ответ Циник Петербургский
Эту же точку зрения (про "пожарные" розыгрыши мяча от вратаря) вчера тут в комментах писал кто-то из ростовских болельщиков. И я с ней согласен. По слухам, Карпин ругается, если вратарь выносит мяч, даже когда вратаря прессингуют практически на "ленточке". Не уверен, что стоит настолько упорно придерживаться розыгрыша мяча в своей штрафной при "пожарной" ситуации. Пропущенный М.Кержаковым мяч в игре против ЦСКА - это первое, что вспоминается в данном контексте.
Польза от розыгрыша от ворот по сравнению с выносом перевешивает редкие ошибки. Команды анализируют и видят, что когда они разыгрывают мяч, то чаще забивают и реже пропускают, чем когда просто выносят от ворот.
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Ответ D-oh!
Сергеич, согласен, норм вратарь! В трудную минуту не подвел, талантливо изворотился, да так, что все-таки помог мячу влететь в сетку в конце матча!
Спартаковская школа же! Песьяков, Паршивлюк - достойные ребята
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