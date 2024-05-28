Орлов считает Песьякова талантливым вратарем: «Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?»
Геннадий Орлов считает Сергея Песьякова талантливым вратарем.
Комментатор высказался после матча Мир РПЛ «Зенит» – «Ростов» (2:1). В новом сезоне Песьяков будет играть за «Крылья Советов».
«Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея.
Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом.
Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном выстреле Артура. Как у Халка!
Вообще считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?» – сказал Орлов.
Это ли не повод Орлову талантливо похвалить его.
Песьякова начали переучивать коротко разыгрывать ещё в Спартаке. А в Ростов он уже обученный пришёл
Вопрос прислал в студию Дмитрий Губерниев