Орлов считает Песьякова талантливым вратарем: «Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?»

Геннадий Орлов считает Сергея Песьякова талантливым вратарем.

Комментатор высказался после матча Мир «Зенит» – «Ростов» (2:1). В новом сезоне Песьяков будет играть за « ».

«Теперь шутят, что после золотого гола Артура « » должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея.

Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом.

Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном выстреле Артура. Как у Халка!

Вообще считаю талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в « » его начали переучивать – разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?» – сказал Орлов.