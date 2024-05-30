Венсан Компани: «Я знаю, насколько «Бавария» большой клуб. Хочу выяснить, насколько футболисты голодны для игры за нее»

Венсан Компани поделился впечатлениями после назначения в «Баварию».

«Я встретил очень приятных людей. Я знаю, каким большим клубом является « ». Я очень горжусь, что я здесь, и в то же время я очень мотивирован. Насколько я понимаю, сезон начинается прямо сейчас.

Я вырос на улицах Брюсселя, в академии «Андерлехта». Я хочу, чтобы мои игроки были смелыми, агрессивными, они должны быть командой. Я хочу, чтобы они играли именно так, это отражает и мой характер. Хочется сохранять этот настрой на протяжении всего матча.

Пока слишком рано говорить об игроках. Я с нетерпением жду начала работы с ними. Я хочу выяснить, насколько они голодны. «Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне, это я тоже знаю. Я посмотрю, кто из игроков достаточно голоден, чтобы играть за «Баварию», – сказал .

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»