Венсан Компани: «Я знаю, насколько «Бавария» большой клуб. Хочу выяснить, насколько футболисты голодны для игры за нее»

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Футбол

Венсан Компани поделился впечатлениями после назначения в «Баварию».

«Я встретил очень приятных людей. Я знаю, каким большим клубом является «Бавария». Я очень горжусь, что я здесь, и в то же время я очень мотивирован. Насколько я понимаю, сезон начинается прямо сейчас.

Я вырос на улицах Брюсселя, в академии «Андерлехта». Я хочу, чтобы мои игроки были смелыми, агрессивными, они должны быть командой. Я хочу, чтобы они играли именно так, это отражает и мой характер. Хочется сохранять этот настрой на протяжении всего матча.

Пока слишком рано говорить об игроках. Я с нетерпением жду начала работы с ними. Я хочу выяснить, насколько они голодны. «Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне, это я тоже знаю. Я посмотрю, кто из игроков достаточно голоден, чтобы играть за «Баварию», – сказал Компани.

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

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21 комментарий
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"Я хочу выяснить, насколько они голодны"

Харри Кейн, можно сказать, вообще пока не ел ни разу в жизни
+76
0
+76
Вроде недавно Компани играл против Кейна и они были легендами АПЛ, а теперь Кейн во время матча в Бундеслиге повернет лицо на бровку поля, а с неё Компани будет уже в качестве тренера кричать ему что надо делать на поле. Честно говоря странное чувство...
+21
-3
+18
Ответ Aleksey Yashin
"Я хочу выяснить, насколько они голодны" Харри Кейн, можно сказать, вообще пока не ел ни разу в жизни
Кейну при переходе в Баварию обещали шведский стол)
+15
0
+15
Ответ Папа Футбола
Вроде недавно Компани играл против Кейна и они были легендами АПЛ, а теперь Кейн во время матча в Бундеслиге повернет лицо на бровку поля, а с неё Компани будет уже в качестве тренера кричать ему что надо делать на поле. Честно говоря странное чувство...
Не думаю, что Кьелини был сильно смущен, когда Пирло им так же руководил. Они же профессионалы
+15
0
+15
Ответ Aleksey Yashin
"Я хочу выяснить, насколько они голодны" Харри Кейн, можно сказать, вообще пока не ел ни разу в жизни
зато много раз заглядывал в витрину тех ресторанов, где ели)
+14
0
+14
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Первый темнокожий тренер в истории топ клубов?
Райкард, кажется, темнее Компани.
Зеедорф ещё был, когда Милан в середине таблицы плёлся.
+6
0
+6
Кроме Кейна все сыты, но тот с особенной аурой
+3
0
+3
Видел в сети истерику тренера-Компани в раздевалке. Орет аж голос срывается, еще немного и заплачет. У такого тренера не будет авторитета в команде.
+2
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+2
Ответ onegin2007
Кейну при переходе в Баварию обещали шведский стол)
А в итоге сам готовит и никто не ест
+2
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+2
Ответ Папа Футбола
Вроде недавно Компани играл против Кейна и они были легендами АПЛ, а теперь Кейн во время матча в Бундеслиге повернет лицо на бровку поля, а с неё Компани будет уже в качестве тренера кричать ему что надо делать на поле. Честно говоря странное чувство...
Надеюс он поможет Кейну выиграть Бундеслигу или Кубок Германии
+3
-1
+2
Громкие слова.. не более..Трещать сейчас все умеют..
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Первый темнокожий тренер в истории топ клубов?
Гуллит - Челси. Правда ещё "до Абрамовича", так что к ТОП-клубам можно и не относить
+1
0
+1
В Баварии давно все сыты, кроме Кейна.
Кейн похоже опять выбрал не то место для хорошего перекуса.
+1
0
+1
Ответ kaka10
А в итоге сам готовит и никто не ест
значит лучше готовить надо
+1
0
+1
Ответ Mihei4
Видел в сети истерику тренера-Компани в раздевалке. Орет аж голос срывается, еще немного и заплачет. У такого тренера не будет авторитета в команде.
Посмотри как Пеп орет или Артета
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Многим игрокам сейчас пофигу за какой клуб играть. Они голодные не до игры и не до клуба а до денег.
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Голодные игры объявляются открытыми!
за 12 дистрикт выступит Харри Кейн в роли Китнисс Эвердин
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Я вырос на улицах Брюсселя звучит как на улицах Гарлема...)
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Продолжается смена поколений в ряду тренеров, приятно видеть. Олдам спасибо за все! Компани удачи!
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Предлагаю Компани устроить принудительную голодовку и вести влог на ютубе, а потом народным голосованием измерять уровень голода
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Первый темнокожий тренер в истории топ клубов?
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