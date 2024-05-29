Гончаренко про 0:2: «Акрон» перебегал «Урал» и перекрыл все зоны. Весь чемпионат где-то действуем хорошо, где-то плохо – проиграли в ключевой момент, к сожалению»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Акрон Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в первом стыковом матче.

В первой игре за право выступать в Мир РПЛ команда из Екатеринбурга уступила «Акрону» со счетом 0:2. Ответный матч пройдет 1 июня.

– Так ли «Урал» начал эту встречу, как планировал?

– Нужно было активно начинать, что мы и сделали. Забили мяч, его отменили. Но весь чемпионат такой, где‑то мы очень хорошо действуем, где‑то плохо. К сожалению, в ключевой момент мы проиграли.

– Можно ли говорить, что ставка на тех игроков, которые вышли в старте, не сыграла?

– У нас три матча за неделю, тут нужна обойма.

– Статистика по владению мячом и ударам в пользу «Акрона», с чем это связано?

– Самое главное, почему мы ничего не создали: «Акрон» перебегал нас и перекрыл все зоны, это явилось причиной того, что мы не могли найти лазейки, которые позволяли бы создавать моменты, – сказал главный тренер «Урала».

71 комментарий
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Пора прощаться с Гончаренко , и пригласить Слишковича или Юрана
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Где ты там в чемпионате хорошо действовал?)) клоун ... Урал и их игра -гамно! В пердив!
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Пора прощаться с Гончаренко , и пригласить Слишковича или Юрана
Зачем им тренировать в пердиве? А Гончаренко и сам попрощается по этой же причине. Даже интересно,кинет он Гришу ,который в него слепо верил весь сезон,второй раз или нет.
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Поздравляем Урал и Пари с заслуженным повышением в ФНЛ) Они как никто заслужили это. Безволие и импотенция в атаке даёт результат отрицательный всегда без исключения.
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Гончаренко: «Что-то мне вдруг так домой захотелось»
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Ответ Igor Cholomitski
А чего такая ненависть к беларусам?
Никакой ненависти к белорусам никогда не было. Не нужно меня втягивать в какие-то межнациональные распри. Вопросы только к данному гениальному тренеру!
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Ответ Ксюша Каблукова
Он клубу нужен, а тебя никто не спрашивает. Ты хоть помнишь как ЦСКА играл при нем? Не то что при этом Федотове, который ручки всем жмет.
Это тебя никто не спрашивает. Клубу он и даром не нужен. Не случайно его выпроводили за профнепригодность и упёртость в заблуждениях.
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Урал решил повторить камбэк Бохума:)
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Интересно, Ханчарэнко будет колесить по пердиву или поспешно свалит, как уже не раз бывало?)
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Ответ fregat96
Зачем им тренировать в пердиве? А Гончаренко и сам попрощается по этой же причине. Даже интересно,кинет он Гришу ,который в него слепо верил весь сезон,второй раз или нет.
Потому что это будет долгосрочный проект, как минимум два года дадут спокойно работать, для Слишковича это было бы неплохо, смог бы поставить свой футбол, точнее обрести себя как тренер.
Сейчас надо стряхнуть команду, состав сильный, но не могут ничего сделать. Смена тренера прямо сейчас может спасти второй матч, а с тем футболом что показывает Гончаренко, шансы я бы сказал 10 процентов из 100.
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Ответ Igor Cholomitski
А чего такая ненависть к беларусам?
Да вряд ли там ненависть к белорусам. Просто такое мнение у человека сложилось.
Гончаренко, конечно, тренер ультра оригинальный Побеждал с БАТЭ грандов, с Армейцами Реал обыгрывал, потом Итковицам всяким летел. Теперь вот Акрон ...
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Ответ Ilovethisgame77
Где ты там в чемпионате хорошо действовал?)) клоун ... Урал и их игра -гамно! В пердив!
Справедливости ради, Урал всегда говёно играл. Одна из унылых команд долгожителей в РПЛ. Я на полном серьёзе не понимаю (хотя понимаю, деньги то надо пилить) чё они стиль не могут перестроить.
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Витёк, пора в Белоруссию бежать. Гриня Иванов тебе не простит вылет в пердив.
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Это не они перебегали,это Урал собирался побеждать пешком "на классе" или после любимых навесов, другой игры нет с осени. Тренер мертвый как и "мастера" под его руководством.Перспективы предельно ясны:Ганчаренка-чемоданвокзалКайрат вместе с белорусской диаспорой,Помазун,Сиссе уйдут. Жадный Гриша продаст единственный актив ИшковДмитриев. И останемся в пердиве с 35+ Бегич,Мишкич,Кулаков,Эрик,Филиппенко,Газинский,Ионов и шлаклегионерами типа ЩетиныВлута. Короче будем очищаться в пердиве долго .
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Ответ Sergey Smolensky
Справедливости ради, Урал всегда говёно играл. Одна из унылых команд долгожителей в РПЛ. Я на полном серьёзе не понимаю (хотя понимаю, деньги то надо пилить) чё они стиль не могут перестроить.
Какой там стиль с таким составом. В атаке никого нет, справа 40-летний пенсионер, играющий по всей бровке (!), белорусское усиление на уровне аутсайдеров ФНЛ, часть игроков перманентно больные и травмированные. У них состав даже не позволит напрямую выйти в РПЛ, только через 3-4 занятые места.
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Хоть отдохнем надеюсь на год от Иванова.
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Смешно слушать от представителя РПЛ, что его перебегал клуб ФНЛ. ФНЛ-овцы в адовом графике с переездами рубятся, ещё и кому не повезёт в кубке.
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Ответ hiper26
Я тоже с трудом в это верю.
Шанс будет только при срочном смене тренера. Не удивлюсь если завтра Гончаренко уберут с поста. Екатеринбург не должен остаться без футбола.
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Еще со времён в ЦСКА утверждаю, что белорус крайне переоценен!
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Ужас......Химки и Акрон в рпл это слишком.....команды без стадионов и болельщиков ! Урал ,ну как так то???
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А ведь в первом круге Урал шел в лидерах РПЛ..
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Ха - ха - ха... он хоть понимает что сам говорит?!
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Сколько можно говорить про 3 матча в неделю? Через 3 дня на 4-й играют. Какая проблема-то?
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Ответ Ксюша Каблукова
Виктор Михайлович, в вас то мы верим и знаем как вы ведете себя на поле...Возвращайтесь к нам.
Зачем он нужен?
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Ответ fregat96
Зачем им тренировать в пердиве? А Гончаренко и сам попрощается по этой же причине. Даже интересно,кинет он Гришу ,который в него слепо верил весь сезон,второй раз или нет.
31-го получит з/п и 1 июня на работу не выйдет
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Потому что это будет долгосрочный проект, как минимум два года дадут спокойно работать, для Слишковича это было бы неплохо, смог бы поставить свой футбол, точнее обрести себя как тренер. Сейчас надо стряхнуть команду, состав сильный, но не могут ничего сделать. Смена тренера прямо сейчас может спасти второй матч, а с тем футболом что показывает Гончаренко, шансы я бы сказал 10 процентов из 100.
Еще раз,зачем этим тренерам долгосрочный проект в пердиве? В Хабаровск летать? А где сильный состав то? Помазун,Сиссе уйдут. Ишкова,Дмитриева Гриша продаст за чемодан денег. Белорусы уйдут,да они и не помощники. Влут,Щетина незабивные ваще. Ветераны 30+ сегодня отходили пешком, при всем неуважении к Гончаренко . Ну и кому этот проект нужен,да еще рядом с импульсивным Гришей? Согласен,что Гончаренко в Жигулевске не помощник,но и смена его не спасет.
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Ответ Ксюша Каблукова
Когда надо - вы орете прочь, прочь.... Когда не надо - вы говорите, что правильно сделали))
В чём противоречие? Он не нужен, поэтому -прочь.
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Ответ Ксюша Каблукова
Это не тебе решать, фанатик ЛЧ...
Уже решили.
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Ответ gleb_k
А ведь в первом круге Урал шел в лидерах РПЛ..
Они за первые 5 туров набрали почти столько же сколько за оставшиеся 25 ахаха
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Ответ Вячеслав Максименко
Уже решили.
А что же ты говоришь в будущем времени?
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