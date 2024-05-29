Гончаренко про 0:2: «Акрон» перебегал «Урал» и перекрыл все зоны. Весь чемпионат где-то действуем хорошо, где-то плохо – проиграли в ключевой момент, к сожалению»
Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в первом стыковом матче.
В первой игре за право выступать в Мир РПЛ команда из Екатеринбурга уступила «Акрону» со счетом 0:2. Ответный матч пройдет 1 июня.
– Так ли «Урал» начал эту встречу, как планировал?
– Нужно было активно начинать, что мы и сделали. Забили мяч, его отменили. Но весь чемпионат такой, где‑то мы очень хорошо действуем, где‑то плохо. К сожалению, в ключевой момент мы проиграли.
– Можно ли говорить, что ставка на тех игроков, которые вышли в старте, не сыграла?
– У нас три матча за неделю, тут нужна обойма.
– Статистика по владению мячом и ударам в пользу «Акрона», с чем это связано?
– Самое главное, почему мы ничего не создали: «Акрон» перебегал нас и перекрыл все зоны, это явилось причиной того, что мы не могли найти лазейки, которые позволяли бы создавать моменты, – сказал главный тренер «Урала».
Сейчас надо стряхнуть команду, состав сильный, но не могут ничего сделать. Смена тренера прямо сейчас может спасти второй матч, а с тем футболом что показывает Гончаренко, шансы я бы сказал 10 процентов из 100.
Гончаренко, конечно, тренер ультра оригинальный Побеждал с БАТЭ грандов, с Армейцами Реал обыгрывал, потом Итковицам всяким летел. Теперь вот Акрон ...