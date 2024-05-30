«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Хорватии Мьереса за 3-4 млн евро
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере форварда «Осиека» Рамона Мьереса.
По информации «Чемпионата», железнодорожники уже связывались с клубом и представителями игрока. Сумма возможного трансфера оценивается в 3-4 млн евро.
При этом осуществлению перехода могут помешать финансовые запросы игрока – сторона Мьереса запрашивает 1,2 млн евро в год, что является пределом для «Локомотива».
В сезоне-2023/24 Мьерес стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, отметившись 19 голами в 34 играх за «Осиек». Подробная статистика 27-летнего аргентинца доступна здесь.