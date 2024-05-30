«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Хорватии Мьереса за 3-4 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Осиек возможные трансферы Рамон Мьерес Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере форварда «Осиека» Рамона Мьереса.

По информации «Чемпионата», железнодорожники уже связывались с клубом и представителями игрока. Сумма возможного трансфера оценивается в 3-4 млн евро.

При этом осуществлению перехода могут помешать финансовые запросы игрока – сторона Мьереса запрашивает 1,2 млн евро в год, что является пределом для «Локомотива».

В сезоне-2023/24 Мьерес стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, отметившись 19 голами в 34 играх за «Осиек». Подробная статистика 27-летнего аргентинца доступна здесь.

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12 комментариев
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25 минут отыграть сломаться до конца сезона супер игрок
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Круто.
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Ответ ractorosan527@gmail.com
25 минут отыграть сломаться до конца сезона супер игрок
А почему он должен сломаться?
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Лушче бы тогда подписали Конате из Ахмата бесплатно.Уговорили бы.
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El Toro 🤙
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Надо Гуарираппу забирать или Даку. Хоть проверенные в рпл
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Это, конечно, круто, что Локомотив ищет новых игроков, но мне кажется мало кто согласится играть с таким низким заработным потолком. Нам светят игроки только из молодёжки.
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Этот хоть на напада похож судя по статистике
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Судя по стате игрок форвардосодержащий точно. Не как Хенти, например.
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Ответ Spartakus1984
Лушче бы тогда подписали Конате из Ахмата бесплатно.Уговорили бы.
Он же в Европе хочет себя показать, видимо не хочет оставаться в России. Даку из Рубина или Гуарирапа из Сочи, вот кого можно.
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