«Локомотив» хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Хорватии Мьереса за 3-4 млн евро

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере форварда «Осиека» Рамона Мьереса.

По информации « », железнодорожники уже связывались с клубом и представителями игрока. Сумма возможного трансфера оценивается в 3-4 млн евро.

При этом осуществлению перехода могут помешать финансовые запросы игрока – сторона запрашивает 1,2 млн евро в год, что является пределом для « ».

В сезоне-2023/24 Мьерес стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии, отметившись 19 голами в 34 играх за « ». Подробная статистика 27-летнего аргентинца доступна здесь.