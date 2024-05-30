На суперфинал Фонбет Кубка России «Зенит» – «Балтика» реализовано более 30 тысяч билетов
На суперфинал Фонбет Кубка России продано более 30 тысяч билетов.
Об этом рассказал директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин.
«На данный момент реализовано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, ведь мы раскрыли еще не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков», – сказал Терешин.
Игра между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет 2 июня в «Лужниках». Стоимость билетов на этот матч составляет от 500 до 15 000 рублей.