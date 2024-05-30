На суперфинал Фонбет Кубка России «Зенит» – «Балтика» реализовано более 30 тысяч билетов

На суперфинал Фонбет Кубка России продано более 30 тысяч билетов.

Об этом рассказал директор по мероприятиям .

«На данный момент реализовано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, ведь мы раскрыли еще не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков», – сказал Терешин.

Игра между « » и «Балтикой» пройдет 2 июня в «Лужниках». Стоимость билетов на этот матч составляет от 500 до 15 000 рублей.