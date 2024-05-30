На суперфинал Фонбет Кубка России «Зенит» – «Балтика» реализовано более 30 тысяч билетов

Теги Зенит Лужники ФОНБЕТ Кубок России РФС Балтика Кирилл Терешин Футбол

На суперфинал Фонбет Кубка России продано более 30 тысяч билетов.

Об этом рассказал директор РФС по мероприятиям Кирилл Терешин.

«На данный момент реализовано уже более 30 тысяч билетов. Но мы рассчитываем, что их число увеличится в ближайшие дни, ведь мы раскрыли еще не все секреты предматчевой шоу-программы для болельщиков», – сказал Терешин.

Игра между «Зенитом» и «Балтикой» пройдет 2 июня в «Лужниках». Стоимость билетов на этот матч составляет от 500 до 15 000 рублей.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не мало придёт посмотреть на Чемпиона.
+6
0
+6
Ответ Oltus
Купил 2 билета. Нейтральный болельщик. Брал билеты в Москву ожидая финал Спартак - ЦСКА, зенит - Спартак. И была цель сходить в лужники на интересный футбольный матч)) но получилось как получилось. Тупизм ещё что fan id понадобился на финал, не учёл))
Отлично, +2 болельщика Зенита на матче. Всяко интереснее, чем за спартак).
+7
-1
+6
30+ за 3 дня до матча, неплохие цифры для Москвы.
+6
-1
+5
Ответ Rundatgame
30+ за 3 дня до матча, неплохие цифры для Москвы.
Москвичи пойдут поболеть за Зенит, взять автографы у бразильцев.
+5
-2
+3
Ответ Владимир Владимир
Суперфинал? Почему не просто финал? Был какой-то обычный что ли, а этот стал супер? Или это гениальный маркетинговый ход...
Два финала уже было. Путь регионов и путь чемпионов
+2
0
+2
Ответ Caniball
Уровнем футбола и соперничеством не зазывают, а делают акцент на предматчевым шоу. Ясно, понятно.
да конечно, исключительно ради Газманова и Миража, супер звезды современности ))
+1
0
+1
Ответ Rundatgame
30+ за 3 дня до матча, неплохие цифры для Москвы.
больше чем оба "дерби всея Руси" прошедшего сезона, возможно даже в 2 раза одного из них, вот вам и никому ненужный в столице футбол )))
+2
-1
+1
Это смешно для 80-и тысячных "Лужников")
+1
-1
0
Ответ Nerazzurri-88
Это смешно для 80-и тысячных "Лужников")
Матч уже прошёл, смешной ты наш?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий