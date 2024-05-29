Карасев получит 400 тысяч рублей за финал Кубка России («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Сергей Карасев Андрей Бутенко Виталий Мешков Игорь Демешко Дмитрий Чельцов Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Андрей Образко Спорт-Экспресс деньги Футбол

Судьям суперфинала Фонбет Кубка России заплатят более 1 млн рублей.

Сегодня РФС объявил имена арбитров, которые обслужат матч между «Балтикой» и «Зенитом».

По информации «Спорт-Экспресса», главному судье Сергею Карасеву заплатят 400 тысяч рублей, ассистентам Игорю Демешко и Дмитрию Чельцову – по 200 тысяч, резервному Виталию Мешкову – 100 тысяч, резервному ассистенту Андрею Образко – 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Сергею Иванову – 200 тысяч, ассистенту ВАР Владимиру Москалеву – 100 тысяч.

Гонорар инспектора Андрея Бутенко составит 150 тысяч рублей.

Матч «Блатика» – «Зенит» пройдет на стадионе «Лужники» 2 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. 

22 комментария
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От кого?
+16
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+16
Ответ гилберт
От кого?
Открывай сайт РФС, раздел "Партнеры", среди партнеров там Газмпром, Гапробанк, Газпромнефть и Джидрайв.
+11
-4
+7
Ответ Зеленский
А от Зенита сколько получит?
От Зенита получит только Балтика
+7
-2
+5
Это официально. А неофициальная часть от Ростеха и Газпрома сколько в сумме?
+6
-2
+4
А Зобнин получит 25 лимонов за май, это в 62 раза больше
+3
-1
+2
Мне год за такие бабки работать, м-да
+2
0
+2
А от Зенита сколько получит?
+6
-5
+1
Вроде мало учитывая курс,вроде и много учитывая зп
+1
0
+1
Тут есть мнение, что эти косячники сами должны вносить на развитие футбола в стране. Есть люди работающие в своей профессии честно и без косяков - столько за месяц не зарабатывают.
+1
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Ответ Невский баклан
А Зобнин получит 25 лимонов за май, это в 62 раза больше
А Ренан у вас сколько получал? )

P.S. хотя почему "получал"? Зенит же ему и в аренде платит ))
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Ответ Рома Политов
Это у вас логика нарушена. Человек спросил от кого деньги. Деньги выплачивает РФС, получает РФС деньги от Газпрома. Ни слова про ошибки я не написал. Похоже, вы сами понимаете, что присутствует конфликт интересов и сразу бросились защищать все это.
Где и кого я бросился защищать?
То, что против Зенита судьи чаще всего ошибались это факт.
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Ответ ТрактоПоктер
Именно поэтому против Зенита в этом сезоне больше всего судейских ошибок признанных официально совершено ? Я вот чувствую что логика где-то рядом, но вот где....
Это у вас логика нарушена. Человек спросил от кого деньги. Деньги выплачивает РФС, получает РФС деньги от Газпрома. Ни слова про ошибки я не написал.
Похоже, вы сами понимаете, что присутствует конфликт интересов и сразу бросились защищать все это.
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Ответ гилберт
От кого?
от советского информбюро!
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Получит от Краснодара 400к.Но нужно Безрукову позвонить,уточнить
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а на что потратит еще не известно? нам очень интересно
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А сколько получит группа Мираж за исполнение нескольких нетленок 80-90ых годов?
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Можно свежий Les Paul взять. Но на кастом шоп не хватит :(
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