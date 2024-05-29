Карасев получит 400 тысяч рублей за финал Кубка России («СЭ»)

Судьям суперфинала Фонбет Кубка России заплатят более 1 млн рублей.

Сегодня РФС объявил имена арбитров, которые обслужат матч между «Балтикой» и « ».

По информации « », главному судье Сергею Карасеву заплатят 400 тысяч рублей, ассистентам Игорю Демешко и Дмитрию Чельцову – по 200 тысяч, резервному Виталию Мешкову – 100 тысяч, резервному ассистенту Андрею Образко – 50 тысяч, видеоарбитру (ВАР) Сергею Иванову – 200 тысяч, ассистенту ВАР Владимиру Москалеву – 100 тысяч.

Гонорар инспектора Андрея Бутенко составит 150 тысяч рублей.

Матч «Блатика» – «Зенит» пройдет на стадионе «Лужники» 2 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.