Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет – играть в России»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы заявил, что нападающий не планирует завершать карьеру.

«Локомотив» сегодня объявил об уходе Дзюбы. 

«Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.

Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.

Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артема – играть в России», – сказал представитель игрока Леонид Гольдман.

18 комментариев
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Махачкала - идеальный вариант.
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В "Урале" предпенсионеров любят. Те обычно сначала в лазарет, а потом на пенсию.
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Интересно только...кто потянет этот балласт по зарплате, сидящий на лавке?
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Химки, Рубин, Урал (если останутся), Арсенал (если выйдут).
Вариант с ЦСКА малореален, но, зная пронырливость Дзюбы и его желание играть в Москве, тоже возможен. Забу в таком случае попросят на выход.
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Ответ sv_sport
В "Урале" предпенсионеров любят. Те обычно сначала в лазарет, а потом на пенсию.
У многих вполне неплохо получалось. Екатеринбург большой, современный город - все может получиться.
Ну или Сочи возвращать. Там тепло, море…))
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В медиа лигу только, народ завлекать, все увидели в этом сезоне как Дзюба стал резко тормозить Локомотив со своим выходом ....
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Мавр сделал своё дело Мавр может уходить, думаю агент Дзюбе уже не нужен, мало ли что он наговорит в ожидании потери доходов...
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На пару и Джикией будут играть в Махачкале 😏
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опять цука началось, русская рулетка, куда же уйдет Дзюба, болельщики разных клубов напряглись )
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Надо возвращаться капитанить туда . где без него до позора докатились.
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"но приоритет Артема – играть в России"
Ой, ну как будто из за бугра есть предложения. В Урале мог бы поиграть. Если Урал сохранит прописку в РПЛ.
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Отдаю столб, деревянный, б/у, сколько прослужит не знаю
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Махачкала - идеальный вариант.
Там столько денег нет, бюджет клуба ниже
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