Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет – играть в России»
Агент Артема Дзюбы заявил, что нападающий не планирует завершать карьеру.
«Локомотив» сегодня объявил об уходе Дзюбы.
«Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.
Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.
Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет Артема – играть в России», – сказал представитель игрока Леонид Гольдман.
Вариант с ЦСКА малореален, но, зная пронырливость Дзюбы и его желание играть в Москве, тоже возможен. Забу в таком случае попросят на выход.
Ну или Сочи возвращать. Там тепло, море…))
Ой, ну как будто из за бугра есть предложения. В Урале мог бы поиграть. Если Урал сохранит прописку в РПЛ.