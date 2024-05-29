Агент Дзюбы: «Артем не собирается заканчивать карьеру. Есть интерес от нескольких клубов, приоритет – играть в России»

Агент Артема Дзюбы заявил, что нападающий не планирует завершать карьеру.

« » сегодня объявил об уходе Дзюбы.

«Дзюба не собирается заканчивать карьеру. Артем точно хочет продолжать играть в футбол.

Где окажется Дзюба, пока непонятно. Переговоры ведутся, есть интерес от нескольких клубов. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит.

Зарубеж? Есть разные варианты, но приоритет – играть в России», – сказал представитель игрока .