Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings)

Артем Дзюба интересен трем российским клубам.

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего из клуба.

По информации Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют « », « » и еще один клуб . Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с нижегородской командой, если она останется в высшем дивизионе.

Клубы уже связывались со стороной игрока, но пока не предпринимали конкретных шагов. Дзюба примет решение о своем будущем в ближайшее время.