Дзюба интересен «Пари НН», «Химкам» и еще одному клубу РПЛ. Форвард примет решение в ближайшее время (Metaratings)

Теги Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Футбол

Артем Дзюба интересен трем российским клубам.

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего из клуба. 

По информации Metaratings.ru, интерес к футболисту проявляют «Пари НН», «Химки» и еще один клуб РПЛ. Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с нижегородской командой, если она останется в высшем дивизионе. 

Клубы уже связывались со стороной игрока, но пока не предпринимали конкретных шагов. Дзюба примет решение о своем будущем в ближайшее время. 

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18 комментариев
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В Хихимках будет в паре с Садыговым играть
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Пари Н.Н ещё стыки пройти надо-рано интересоваться.
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К Талалаеву он наврятли пойдет , тот его еще в Торпедо отбрил своим «приходи на просмотр»
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лишь бы не в Факел! но у нас на него денег не должно быть.
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не понял, не где ПСЖ?
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Как минимум Дзюбе придется пересмотреть свои запросы по ЗП. Ну и персона главного тренера имеет значение, потому что не каждый еще возьмет его в команду.
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Перейдёт в Химки. Но сначала откажет нескольким клубам из Англии и Италии.
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Ответ Mohnatiy
В Хихимках будет в паре с Садыговым играть
Столб и кудесник мяча.
Вспоминается связка Паццини - Кассано в Сампдории.
Ух, Дзюба с Садыговым навели бы шороху в РПЛ💪 мечта…
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Ответ Алексей Тор
Пари Н.Н ещё стыки пройти надо-рано интересоваться.
Там скорее Черчесов Дзюбой интересуется, включил в свой райдер....
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Ответ Алексей Тор
Пари Н.Н ещё стыки пройти надо-рано интересоваться.
а может они интересуются для игры в фнл
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