Матсен намерен уйти из «Челси». Защитник хочет остаться в «Дортмунде» после аренды, его отступные – 35-40 млн евро

Иан Матсен может не вернуться в «Челси» из аренды.

По информации журналиста Патрика Бергера, хочет летом покинуть « » на постоянной основе. По словам источника, лондонский клуб уже проинформирован о его планах.

22-летний левый защитник, выступающий за «Боруссию Дортмунд» на правах аренды, чувствует себя комфортно в Германии и хочет остаться.

Сумма отступных нидерландского футболиста составляет 35-40 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги Матсен сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.