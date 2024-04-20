Матсен намерен уйти из «Челси». Защитник хочет остаться в «Дортмунде» после аренды, его отступные – 35-40 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Иан Матсен Футбол

Иан Матсен может не вернуться в «Челси» из аренды.

По информации журналиста Патрика Бергера, Иан Матсен хочет летом покинуть «Челси» на постоянной основе. По словам источника, лондонский клуб уже проинформирован о его планах.

22-летний левый защитник, выступающий за «Боруссию Дортмунд» на правах аренды, чувствует себя комфортно в Германии и хочет остаться.

Сумма отступных нидерландского футболиста составляет 35-40 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги Матсен сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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6 комментариев
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так 35 или 40?
или источник и сам не знает?
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Матсен хорош в Дортмунде
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Дортмунд обязан выкупить его. Это игрок, который закроет левый фланг обороны на долгие годы. А в случае чего можно будет по двойной цене продать. Как раз и игрок заявил о своём желании остаться в Дортмунде.
Надеюсь Вацке и Кель не затупят.
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Ответ Under
так 35 или 40? или источник и сам не знает?
35млн фунт стерлингов.
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Сейчас Дортмунд понятное дело предпочтительнее чем Челси
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