Родриго о будущем: «Мое интервью вырвали из контекста. Я счастлив в «Реале», и мне не приходит в голову покинуть клуб моей жизни! Мы продолжаем творить историю – за 15-м 🏆!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Родриго Футбол

Родриго опроверг слухи об уходе из «Реала».

Ранее в интервью бразилец дал неоднозначный ответ насчет продолжения карьеры в мадридском клубе.

Позднее Родриго написал твит, в котором прояснил ситуацию и дал понять, что его мечта – играть за «Реал» еще долгое время.

«Произошла очень неприятная ситуация, когда одно из моих интервью было полностью вырвано из контекста.

Скажу прямо: я ОЧЕНЬ счастлив в «Реале», я живу мечтой каждый день, и мне и в голову не приходит покинуть клуб всей моей жизни!

Теперь мы продолжаем творить историю. [Идем] за 15-м 🏆!» – написал вингер мадридцев.

«Реал» может в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

8 комментариев
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Регина дежурит под новостями Реала. Щас остальная звездобратия из кталании припрется, да бы своё никому не интересное гнилое мнение высказать
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Родриго нужно персонально для ситявых оставлять. Его клиенты.
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Ответ Roma Khamraliev
А, ну вот и следующий припёрся
Как будет угодно. Посодействую вам в набирании плюсиков, зря старались что ли.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Как будет угодно. Посодействую вам в набирании плюсиков, зря старались что ли.
Типа такой интеллигентный, на вы, да? Ну судя по количеству твоих плюсиков, это больше тебя волнует, смысл жизни небось. За примерно одинаковое прибывание, разница в 30 раз. Но за плюсы стараюсь я, а не ты. Не перепутай
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