Родриго о будущем: «Мое интервью вырвали из контекста. Я счастлив в «Реале», и мне не приходит в голову покинуть клуб моей жизни! Мы продолжаем творить историю – за 15-м 🏆!»

Родриго опроверг слухи об уходе из «Реала».

Ранее в интервью бразилец дал неоднозначный ответ насчет продолжения карьеры в мадридском клубе.

Позднее Родриго написал твит, в котором прояснил ситуацию и дал понять, что его мечта – играть за «Реал» еще долгое время.

«Произошла очень неприятная ситуация, когда одно из моих интервью было полностью вырвано из контекста.

Скажу прямо: я ОЧЕНЬ счастлив в « », я живу мечтой каждый день, и мне и в голову не приходит покинуть клуб всей моей жизни!

Теперь мы продолжаем творить историю. [Идем] за 15-м 🏆!» – написал вингер мадридцев.

«Реал» может в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.