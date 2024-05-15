«Ривер Плейт» сыграет на клубном ЧМ-2025 благодаря выходу в плей-офф Кубка Либертадорес. Известны 27 из 32 участников турнира

«Ривер Плейт» сыграет на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Аргентинский клуб обыграл парагвайский «Либертад» (2:0) на групповом этапе Кубка Либертадорес и вышел в плей-офф, благодаря чему набрал достаточное количество очков в рейтинге, чтобы обеспечить участие в КЧМ-2025.

« » стал четвертым участником турнира от Южной Америки. Ранее право сыграть на клубном чемпионате мира получили « », « » и « ».

Клубный чемпионат мира пройдет в июне – июле 2025 года в США. В нем примут участие 32 клуба (8 групп по 4 команды). На данный момент известны 27 участников турнира.

Знаем всех из Европы на клубном ЧМ-2025: плюс «Атлетико» и – внезапно – «Зальцбург»! Кто еще?