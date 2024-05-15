«Ривер Плейт» сыграет на клубном ЧМ-2025 благодаря выходу в плей-офф Кубка Либертадорес. Известны 27 из 32 участников турнира

Теги Фламенго Флуминенсе Палмейрас высшая лига Бразилия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Кубок Либертадорес чемпионат мира среди клубов Футбол

«Ривер Плейт» сыграет на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Аргентинский клуб обыграл парагвайский «Либертад» (2:0) на групповом этапе Кубка Либертадорес и вышел в плей-офф, благодаря чему набрал достаточное количество очков в рейтинге, чтобы обеспечить участие в КЧМ-2025.

«Ривер Плейт» стал четвертым участником турнира от Южной Америки. Ранее право сыграть на клубном чемпионате мира получили «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Фламенго».

Клубный чемпионат мира пройдет в июне – июле 2025 года в США. В нем примут участие 32 клуба (8 групп по 4 команды). На данный момент известны 27 участников турнира.

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7 комментариев
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Ответ bombadil
Видимо, сезон 25/26 начнется с масштабной эпидемии травм крестообразных связок и прочей фигни. Куда бы еще матчей воткнуть?
Вместо турне будет Клубный ЧМ.
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Видимо, сезон 25/26 начнется с масштабной эпидемии травм крестообразных связок и прочей фигни. Куда бы еще матчей воткнуть?
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Сюда бы еще Аль Хиляль с Аль Насром да и Интер Майами
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