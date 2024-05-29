Никлас Фюллькруг: «Реал» – лучшая команда мира, с потрясающей историей, но это делает финал ЛЧ еще более сексуальным»

Никлас Фюллькруг высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская « » встретится с « » на «Уэмбли». Матч состоится 1 июня.

– Как вы себя чувствуете перед финалом?

– Хорошо, очень хорошо. Мы очень спокойны и уверены в себе, учитывая сезон, который мы провели в чемпионов. Мы играли против отличных команд, и следующая ждет нас в совершенно особенной ситуации, в самой важной игре, в которую только можно провести. Я могу только сказать, что мы ведем обратный отсчет, не более того.

– Это самая особенная игра в вашей карьере?

– Да, это самая важная игра, в которой мне предстоит участвовать. И я спокоен и уверен в себе, потому что мы очень хорошо готовимся к игре, и я ощущаю очень позитивную энергию в команде, в тренерском штабе...

– Представляли ли вы себе что-то подобное в начале сезона?

– У меня было ощущение, что если мы выйдем из группы, то сможем пройти очень далеко. Мы знали, что в Лиге чемпионов будет тяжело, но после группового этапа уверенность возросла. Мы обыграли ПСВ, и после этого игры с нашими болельщиками были невероятными. Мы летали вместе с ними.

– Вас впечатляют 14 побед «Мадрида» в Лиге чемпионов?

– Можно сказать, что это лучшая команда мира, с потрясающей историей, но именно это делает этот финал еще более сексуальным. Всем нравится играть в таких матчах.

Это прекрасный финал, потому что любовь болельщиков к этим двум командам огромна. Я думаю, что «Мадрид» и «Дортмунд» похожи в любви и страсти болельщиков к своим командам. Финал на этом историческом стадионе получился идеальным, – сказал нападающий «Боруссии».