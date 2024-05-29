Никлас Фюллькруг: «Реал» – лучшая команда мира, с потрясающей историей, но это делает финал ЛЧ еще более сексуальным»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» встретится с «Реалом» на «Уэмбли». Матч состоится 1 июня. 

– Как вы себя чувствуете перед финалом?

– Хорошо, очень хорошо. Мы очень спокойны и уверены в себе, учитывая сезон, который мы провели в Лиге чемпионов. Мы играли против отличных команд, и следующая ждет нас в совершенно особенной ситуации, в самой важной игре, в которую только можно провести. Я могу только сказать, что мы ведем обратный отсчет, не более того.

– Это самая особенная игра в вашей карьере?

– Да, это самая важная игра, в которой мне предстоит участвовать. И я спокоен и уверен в себе, потому что мы очень хорошо готовимся к игре, и я ощущаю очень позитивную энергию в команде, в тренерском штабе...

– Представляли ли вы себе что-то подобное в начале сезона?

– У меня было ощущение, что если мы выйдем из группы, то сможем пройти очень далеко. Мы знали, что в Лиге чемпионов будет тяжело, но после группового этапа уверенность возросла. Мы обыграли ПСВ, и после этого игры с нашими болельщиками были невероятными. Мы летали вместе с ними.

– Вас впечатляют 14 побед «Мадрида» в Лиге чемпионов?

– Можно сказать, что это лучшая команда мира, с потрясающей историей, но именно это делает этот финал еще более сексуальным. Всем нравится играть в таких матчах.

Это прекрасный финал, потому что любовь болельщиков к этим двум командам огромна. Я думаю, что «Мадрид» и «Дортмунд» похожи в любви и страсти болельщиков к своим командам. Финал на этом историческом стадионе получился идеальным, – сказал нападающий «Боруссии». 

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16 комментариев
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У меня привстал от этих слов
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Хочется поболеть за этого пельменя
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Главное чтобы в порно не превратился)
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Шалунишка куртизан.
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Фюллькругу надо с Божовичем поработать
Помните этот "сексуальный" футбол Миодрага?)
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Бавария:ЛЧ делает Барсу еще более сексуальной
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Фуллькруг-Хоселу, Кроос-Ройс… хорошее противостояние
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В конце добавил: Их бин эксперт!
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Тут не обойтись без Рууда Гуллита
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Сделает финал более сексуальным ?
Он из меньшинств что ли ?
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Слово «сексуальный» - он понимает значение?!
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Ответ che kaif
Откочили от матрасов от ПСЖ в себя поверили))получат трешку минимум
А что он не так сказал?
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