Капитан «Наполи» Ди Лоренцо хочет уйти из клуба, несмотря на контракт до 2028-го. Защитник интересен «Интеру» и «Атлетико»
Игра против «Лечче» может стать для Джованни Ди Лоренцо последней в «Наполи».
Как передает FC Inter 1908 со ссылкой на Corriere dello Sport, капитан изъявил желание уйти из команды по окончании сезона, несмотря на рассчитанный до 2028 года контракт.
Допускается, что на его решение может повлиять новый главный тренер, однако на данный момент защитник настроен на трансфер.
На протяжении некоторого времени за Ди Лоренцо следит «Интер». «Атлетико» он тоже интересен.
В текущем сезоне 30-летний футболист провел 35 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тот три шкуры снимет со всех
Во 1-х, Конте - это гарантия прогресса и трофеев. Одно дело перспектива успеха с Кальцоне, Итальяно и другое с Конте.
Во 2-х, Конте его не отпустит.
Также справа в тройке ЦЗ может сыграть в случае необходимости.
Походу Интер воду мутит.