Капитан «Наполи» Ди Лоренцо хочет уйти из клуба, несмотря на контракт до 2028-го. Защитник интересен «Интеру» и «Атлетико»

Теги Интер Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Джованни Ди Лоренцо Футбол

Игра против «Лечче» может стать для Джованни Ди Лоренцо последней в «Наполи».

Как передает FC Inter 1908 со ссылкой на Corriere dello Sport, капитан изъявил желание уйти из команды по окончании сезона, несмотря на рассчитанный до 2028 года контракт.

Допускается, что на его решение может повлиять новый главный тренер, однако на данный момент защитник настроен на трансфер.

На протяжении некоторого времени за Ди Лоренцо следит «Интер». «Атлетико» он тоже интересен.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 35 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Так обрадовался приходу Графа)))
Тот три шкуры снимет со всех
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Эффект Конте
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По информации портала fotmob средняя оценка за матч у него 7, это плохо для крайнего защитника, выступающего за нестабильную команду или нет?
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Правильнее сказать: "хотел уйти"..

Во 1-х, Конте - это гарантия прогресса и трофеев. Одно дело перспектива успеха с Кальцоне, Итальяно и другое с Конте.

Во 2-х, Конте его не отпустит.
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Наполи ждет крутое пике. Чехарда тренеров превратила клуб в середняк в этом сезоне. Хвича на 100% не играл,Осимхен тоже. В итоге мимо еврокубков , с непонятным тренером. Будет летом тотальная распродажа и перестройка с нуля.
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Стабильный игрок, можно взять в МЮ. Стабильные защитники никогда не помешают, за умеренную цену.
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Под футбол Конте может подойти. Хорош и в обороне, и в атаке.
Также справа в тройке ЦЗ может сыграть в случае необходимости.
Походу Интер воду мутит.
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лол. только недавно писал как круто было бы заполучить ДиЛоренцо
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На мой взгляд уже сдал и лучше играть не будет
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Де Лаурентис уже выставил ценник 30 лямов, никуда не уйдет.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
По информации портала fotmob средняя оценка за матч у него 7, это плохо для крайнего защитника, выступающего за нестабильную команду или нет?
это хорошо
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Ответ Vladimir Frolov
Наполи ждет крутое пике. Чехарда тренеров превратила клуб в середняк в этом сезоне. Хвича на 100% не играл,Осимхен тоже. В итоге мимо еврокубков , с непонятным тренером. Будет летом тотальная распродажа и перестройка с нуля.
Да Хвича даже в таком разобранном своём состоянии всё равно по средним оценкам лучший в команде, у него просто после чемпионства не было мотивации видать
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