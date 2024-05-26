Чалов о возможном уходе из ЦСКА: «Пока сам не знаю. Сезон неудовлетворительный – хотим всегда быть в тройке»

Федор Чалов ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА.

– Часто появляются новости, что ты можешь уйти из ЦСКА и уехать в Европу.

– Пока не знаю сам. Пока нет.

– Оцени сезон для команды.

– Понятно, что мы всегда хотим быть в тройке. Только побеждать. Так что сезон неудовлетворительный, – сказал нападающий ЦСКА.

В сезоне-2023/24 занял итоговое 6-е место в таблице Мир , набрав 48 очков. На счету 12 голов и 3 ассиста в 29 матчах чемпионата.