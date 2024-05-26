Чалов о возможном уходе из ЦСКА: «Пока сам не знаю. Сезон неудовлетворительный – хотим всегда быть в тройке»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Федор Чалов ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА.

– Часто появляются новости, что ты можешь уйти из ЦСКА и уехать в Европу.

– Пока не знаю сам. Пока нет.

– Оцени сезон для команды.

– Понятно, что мы всегда хотим быть в тройке. Только побеждать. Так что сезон неудовлетворительный, – сказал нападающий ЦСКА.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял итоговое 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков. На счету Чалова 12 голов и 3 ассиста в 29 матчах чемпионата.

16 комментариев
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Ответ TaR
Кто-нибудь кроме Зенита чемпионом быть хочет?
ЦСКА очень хотели, чтобы чемпионом стал кто-то кроме Зенита, но Динамо и Краснодар не смогли воспользоваться этим
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Надо было уходить вовремя ....
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Ответ TaR
Кто-нибудь кроме Зенита чемпионом быть хочет?
Краснодар и Динамо явно чемпионами стать в этом году не хотели, хотя шуму было много
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Кто-нибудь кроме Зенита чемпионом быть хочет?
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По сути подтвердил, что нет интереса из Европы фразой: «пока не знаю. ПОКА НЕТ»
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Ваня, тебе напомнить про иван-чай ?!
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Федя, все ты знаешь, хватит сиськи мять
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Когда кони о тройке говорят... так и хочется сказать, не вопрос, закусывай удила и впрягайся))
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Чалов слабый сезон провел.
Не вижу его в Европе!
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Опять из двух вопросов слепили одну фразу, как будто Чалов не уйдёт из-за того, что хочет ЦСКА поднять. Журналисты, хватит!
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Всегда нужно только на чемпионство настраиваться, а у вас только пустой треп который сезон☝️
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