Чалов о возможном уходе из ЦСКА: «Пока сам не знаю. Сезон неудовлетворительный – хотим всегда быть в тройке»
Федор Чалов ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА.
– Часто появляются новости, что ты можешь уйти из ЦСКА и уехать в Европу.
– Пока не знаю сам. Пока нет.
– Оцени сезон для команды.
– Понятно, что мы всегда хотим быть в тройке. Только побеждать. Так что сезон неудовлетворительный, – сказал нападающий ЦСКА.
В сезоне-2023/24 ЦСКА занял итоговое 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков. На счету Чалова 12 голов и 3 ассиста в 29 матчах чемпионата.
Не вижу его в Европе!