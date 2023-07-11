Экс-форвард «Динамо» Панченко интересен «Пари НН», «Химкам» и «Арсеналу»

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Кирилл Панченко Пари НН Футбол

Кирилл Панченко определится с новым клубом в ближайшие дни.

33-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, может подписать новый контракт с «Арсеналом», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Панченко уже дал предварительное согласие тулякам, но в борьбу за него вступили другие клубы – «Пари НН» и «Химки».

В прошлом сезоне экс-игрок «Динамо» и ЦСКА стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком «Арсенала» по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ alexsem69
давно не слышал про него.
Не следите за лучшей лигой мира значит
+1
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alexsem69
Ответ Hitgoe Himgob
Не следите за лучшей лигой мира значит
В этом сезоне буду следить за саратовским Соколом)
+1
0
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Hitgoe Himgob
Ответ alexsem69
В этом сезоне буду следить за саратовским Соколом)
А, вы вернулись) Ну а наша Волга вылетела. Надо будет за вас потопить, соседи все таки
+1
0
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DancePunk
Ну какая ему премьерка. Уровень лиги упал, но не настолько же
0
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Hitgoe Himgob
Ответ alexsem69
Он всё ещё играет?
А почему ему не играть? Он вроде голов десять забил в этом сезоне
+1
-1
0
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alexsem69
Ответ Hitgoe Himgob
А почему ему не играть? Он вроде голов десять забил в этом сезоне
давно не слышал про него.
0
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0
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