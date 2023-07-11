Экс-форвард «Динамо» Панченко интересен «Пари НН», «Химкам» и «Арсеналу»

определится с новым клубом в ближайшие дни.

33-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, может подписать новый контракт с « », сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Панченко уже дал предварительное согласие тулякам, но в борьбу за него вступили другие клубы – « » и « ».

В прошлом сезоне экс-игрок «Динамо» и ЦСКА стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком «Арсенала» по системе «гол+пас». Его статистика – здесь.