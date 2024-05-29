Антонио Рюдигер: «Я боюсь только Бога, он – творец всего сущего. Не нужно бояться никого другого»

Антонио Рюдигер заявил, что боится только Бога.

– «Уэмбли», «Дортмунд», « », финал чемпионов... Вы чего-то боитесь?

– Боюсь только Бога. В конце концов, мы люди, и нет причин бояться кого-либо из людей.

Я мусульманин, и у меня очень сильная вера, так что я боюсь только Бога, потому что он – творец всего сущего. Не нужно бояться никого другого, – сказал защитник «Реала».

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня.