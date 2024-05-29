Антонио Рюдигер: «Я боюсь только Бога, он – творец всего сущего. Не нужно бояться никого другого»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер религия Футбол

Антонио Рюдигер заявил, что боится только Бога.

– «Уэмбли», «Дортмунд», «Мадрид», финал Лиги чемпионов... Вы чего-то боитесь?

– Боюсь только Бога. В конце концов, мы люди, и нет причин бояться кого-либо из людей.

Я мусульманин, и у меня очень сильная вера, так что я боюсь только Бога, потому что он – творец всего сущего. Не нужно бояться никого другого, – сказал защитник «Реала».

В финале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 1 июня. 

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7 комментариев
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А нападающий Ниццы знает об этом?
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Сильно сказано 🙏🙏🙏
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Зато меня даже Холанд боится...
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Сыграл бы против Мостового , не только бы бога боялся
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Так и запишем - основной защ Реала боится напа Ниццы
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
А нападающий Ниццы знает об этом?
Если не было так смешно, если бы не было так грустно
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