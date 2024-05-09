Рюдигер и Алаба со стулом праздновали победу над «Баварией» и выход в финал ЛЧ

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Давид Алаба Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер и Давид Алаба праздновали выход в финал Лиги чемпионов со стулом.

«Реал» одержал победу над «Баварией» в ответном матче полуфинала (2:1, первая игра – 2:2).

После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер взял пластиковый стул у боковой линии и принес его Давиду Алабе

Празднование со стулом стало традиционным для австрийского футболиста. Впервые Давид исполнил его после победы над «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

Той же весной Алаба праздновал со стульями победы в Ла Лиге и финале ЛЧ.

Скриншоты: https://videos.marca.com/

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22 комментария
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Это уже становится хорошей традицией для Мадрида)
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Кстати, как там Кокорин?
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Благороднейшая из мадридских традиций. Мужики. Респект.
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А ведь Рюдигер достал стул, и тщательно искал именно Алабу.)
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У стула больше титулов чем у Кейна
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Надо негрейровскому бестрофейнику уменьшенную копию выслать для утешения :))
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Главное, что без Кокорина 🤓
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Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, видевшим этот стул.
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Крутая традиция!
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"Реал" непотопляем, конечно. Винисиус - лучший игрок мира, что он очередной раз вчера доказал. Да и Хоселу красавчик - вписал себя в историю клуба
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Я думал с жидким стулом
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Алаба тогда выдал мощнейшее празднование)
Продолжайте традицию!
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Тот случай, когда можно хвастаться стулом)
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Вот люди молодцы, веселятся. Не то что местные, что бугуртят весь день о каком то офсайде.
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с жидким стулом?
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Ответ Северный болельщик
Кстати, как там Кокорин?
Радуется за Фиорентину.
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Ответ ягодицы ямаля
У стула больше титулов чем у Кейна
У стула есть реал у которого есть Марчиняк
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Ответ ten Hag
Надо негрейровскому бестрофейнику уменьшенную копию выслать для утешения :))
Копия даже жалко, бестрофейким
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