Рюдигер и Алаба со стулом праздновали победу над «Баварией» и выход в финал ЛЧ

Антонио Рюдигер и Давид Алаба праздновали выход в финал Лиги чемпионов со стулом.

« » одержал победу над «Баварией» в ответном матче полуфинала (2:1, первая игра – 2:2).

После финального свистка защитник мадридцев взял пластиковый стул у боковой линии и принес его .

Празднование со стулом стало традиционным для австрийского футболиста. Впервые Давид исполнил его после победы над «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

Той же весной Алаба праздновал со стульями победы в и финале ЛЧ.

Скриншоты: https://videos.marca.com/