Рюдигер и Алаба со стулом праздновали победу над «Баварией» и выход в финал ЛЧ
Антонио Рюдигер и Давид Алаба праздновали выход в финал Лиги чемпионов со стулом.
«Реал» одержал победу над «Баварией» в ответном матче полуфинала (2:1, первая игра – 2:2).
После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер взял пластиковый стул у боковой линии и принес его Давиду Алабе.
Празднование со стулом стало традиционным для австрийского футболиста. Впервые Давид исполнил его после победы над «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.
Той же весной Алаба праздновал со стульями победы в Ла Лиге и финале ЛЧ.
Скриншоты: https://videos.marca.com/
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