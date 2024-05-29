Куртуа о возможности выиграть 7 трофеев в следующем сезоне: «Не знаю, когда мы будем отдыхать, но это вызов. «Реал» жаждет завоевывать титулы»
Тибо Куртуа рассказал о желании выиграть как можно больше трофеев.
1 июня «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиге чемпионов.
– В случае победы у «Реала» будет возможность завоевать до семи титулов в следующем сезоне: Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок...
– Для нас всегда важно в начале сезона стремиться выиграть как можно больше титулов. Испытывать этот голод. Впереди много матчей – в Лиге чемпионов, появится новый турнир, новый Суперкубок в июне...
Я не знаю, когда мы будем отдыхать, но, в то же время, это вызов. У этой команды есть жажда завоевывать титулы, хотя некоторые из нас уже выиграли много (смеется). Это именно то, что нужно, чтобы оставаться в элите и оставаться конкурентоспособным. Вот чего заслуживает эта эмблема, – сказал вратарь «Реала».
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ещё один турнир придумали?