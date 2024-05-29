Куртуа о возможности выиграть 7 трофеев в следующем сезоне: «Не знаю, когда мы будем отдыхать, но это вызов. «Реал» жаждет завоевывать титулы»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа рассказал о желании выиграть как можно больше трофеев.

1 июня «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиге чемпионов.

– В случае победы у «Реала» будет возможность завоевать до семи титулов в следующем сезоне: Ла Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок...

– Для нас всегда важно в начале сезона стремиться выиграть как можно больше титулов. Испытывать этот голод. Впереди много матчей – в Лиге чемпионов, появится новый турнир, новый Суперкубок в июне...

Я не знаю, когда мы будем отдыхать, но, в то же время, это вызов. У этой команды есть жажда завоевывать титулы, хотя некоторые из нас уже выиграли много (смеется). Это именно то, что нужно, чтобы оставаться в элите и оставаться конкурентоспособным. Вот чего заслуживает эта эмблема, – сказал вратарь «Реала». 

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19 комментариев
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Он же итак год отдыхал)
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Ответ wonka.
Он же итак год отдыхал)
Я бы не называл восстановление от такой серьезной травмы отдыхом
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+8
Да с этими нововведениями, скоро уже за 18 трофеев клубы бороться будут, 150 матчей за сезон и 30 в предсезонке ….
+6
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+5
Для начала надо Боруссию победить, надеюсь недооценки соперника не будет!
+5
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На ЧЕ его не вызвали, будет время отдохнуть
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Куртуа устал что ли ? Год не играл и на тебе.
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Последние матчи Тони и Марко на клубном уровне🥺🥺🥺
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4 из 7 турниров - коммерческие, но обвинят опять УЕФА и ФИФА
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"клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок"
--
ещё один турнир придумали?
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Севенпул
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Если в след сезоне 7 трофеев за сезон выиграют то это был бы пиком для футбольной команды, и считаю что к это нынешний реал должен и стремится , тогда очень интересно бвло бы посмотреть как запели бы фаны барсы
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Ответ wonka.
Он же итак год отдыхал)
Восстановление футболиста это работа каждый день. Врачи, тренировки по 3-5 часов, кардио, постоянные анализы, проверки. Если вы думаете, что они пьют коктейли и спят, то ошибаетесь
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Ответ Dima Dima
"клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок" -- ещё один турнир придумали?
Один из них где-то в песках Катар, второй какой безумный товарняк летом. Шейхи дают деньги и громкие названия, и турниры становятся значимыми. Это вам не Копа Дель Соль
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