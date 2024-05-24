Анчелотти об уходе Крооса: «Он немец, очень трудно заставить его передумать. В разговоре не было слез, Тони очень убежден»
Карло Анчелотти поделился подробностями разговора с Тони Кроосом.
34-летний полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.
«Мы говорили об этом, он был убежден, что хочет уйти на пике. Закончить подобным образом было бы идеально, все хотели бы так, но для этого нужно иметь мужество.
Он немец, и очень трудно заставить его передумать. В разговоре не было слез, Кроос очень убежден», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
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