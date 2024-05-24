Анчелотти об уходе Крооса: «Он немец, очень трудно заставить его передумать. В разговоре не было слез, Тони очень убежден»

Теги Карло Анчелотти Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти поделился подробностями разговора с Тони Кроосом.

34-летний полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

«Мы говорили об этом, он был убежден, что хочет уйти на пике. Закончить подобным образом было бы идеально, все хотели бы так, но для этого нужно иметь мужество.

Он немец, и очень трудно заставить его передумать. В разговоре не было слез, Кроос очень убежден», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

Я видел игру Тони Крооса

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20 комментариев
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Он не Хави, чтоб сегодня говорить одно завтра другое
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+36
3 крутых немца объявили об уходе до конца сезона и не передумали.
Где-то в Каталонии один тренер грустит от того, что он не немец
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+23
Ответ Хазяин
Он не Хави, чтоб сегодня говорить одно завтра другое
И не Фергюсон, который три раза уходит из МЮ, но потом передумывал)
+11
-4
+7
Респект Кроосу, но хватит одно и тоже.
+6
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+5
Ответ Хазяин
Он не Хави, чтоб сегодня говорить одно завтра другое
Так Крооса уважают за собственное мнение

А Хави дохороводился, что выпнули и теперь мало кто захочет его куда-то взять
+6
-2
+4
Если кого-то в принципе сложно заставить передумать, то это другими воспринимается отрицательно, типа человек упорный и не хочет слушать другие мнение (что его убеждать, он же немец). Но часто это всего лишь означает, что человек принимает не сиюминутные, а взвешенные решения. Для переубеждения нужны еще более веские причины, которых у людей рядом обычно нет.
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+3
Ответ NartApsua
И не Фергюсон, который три раза уходит из МЮ, но потом передумывал)
Он два раза уходил из МЮ, первый раз в начале века, жена отговорила, второй раз в 2013 - и ушёл
+3
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Кроос настоящий ариец), с нордическим характером, спокойно уходит, а есть игроки ради больших денег переходят в другой клуб и устраивают при этом трагедию со слезами прощаниями), с обещаниями
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Ответ Tun
3 крутых немца объявили об уходе до конца сезона и не передумали. Где-то в Каталонии один тренер грустит от того, что он не немец
Ага и вытирается «зеленью» от неустойки.
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Кроос, очень красиво уходит. Спасибо за все икона 💜🤍
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Ответ Хави оставайся
не трогай святое, а то налетят мадризованые, заминусуют
Зачем?
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Ответ Chistian Jadson
Кроос, очень красиво уходит. Спасибо за все икона 💜🤍
Икона? это уже слишком.
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