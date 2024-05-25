Каррера приехал поддержать «Народную Команду» в Медиалиге. Клуб набрал первые очки в сезоне

Теги Спартак Асколи премьер-лига Россия Массимо Каррера Матч ТВ Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Массимо Каррера посетил матч 6-го тура Winline МФЛ «Народная Команда» – «Матч ТВ».

Экс-тренер «Спартака» приехал на стадион во время первого тайма, когда «Народная» проигрывала 0:2.

Второй тайм Массимо смотрел с бровки, а «Народная Команда» сравняла счет, перевела игру в серию буллиталити (смесь серии пенальти и буллитов), где победила и набрала первые очки в сезоне (2:2, 1:0 – по буллиталити).

Результат позволил «Народной Команде» сохранить шансы на попадание в плей-офф.

«Народная Команда» – медиафутбольная команда болельщиков «Спартака», среди игроков Дмитрий Аленичев и Егор Титов, а главным тренером команды является Александр Филимонов.

Массимо Каррера работает главным тренером «Асколи» из Серии B. Он возглавил команду по ходу сезона,  занял с ней 18-е место и вылетел в Серию C. 

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