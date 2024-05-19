Каррера о Станковиче: «В Италии у него закрепиться не получилось, но я слышал о нем хорошие отзывы. Назначение в «Спартак» выглядит очень интересно» 

Массимо Каррера высказался о новом главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Серб приступит к работе с красно-белыми по окончании сезона.

«Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. В Италии у него закрепиться не получилось. Но я слышал о нем хорошие отзывы, плюс не будем забывать, какой чемпионский опыт получил в «Интере», где в том числе работал с такими тренерами, как Роберто Манчини и Жозе Моуринью. Так что его назначение выглядит очень интересно.

Новый тренер по вратарям Пьерлуиджи Бривио? Помню его по игре в «Наполи». Желаю им удачи в Москве», – сказал экс-тренер « ».