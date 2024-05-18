Филатов о «Локомотиве»: «Третье место – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?»
Валерий Филатов оценил результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Перед заключительным туром чемпионата России «Локо» с 50 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
– Я считаю, что третье место для нас – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?
– Ходят слухи, что команду покинут Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Худяков. А усиливаться «Локомотив» планирует?
– Если деньги будут, усилимся.
– Говорят, что трансферного бюджета летом почти не будет.
– Это так. Это проблема, – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.
В 30‑м туре РПЛ команда под руководством Михаила Галактионова в гостях сыграет с «Балтикой».