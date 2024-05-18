Филатов о «Локомотиве»: «Третье место – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Валерий Филатов Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов Матч ТВ Станислав Магкеев Даниил Худяков Футбол

Валерий Филатов оценил результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Перед заключительным туром чемпионата России «Локо» с 50 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

– Я считаю, что третье место для нас – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?

– Ходят слухи, что команду покинут Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Худяков. А усиливаться «Локомотив» планирует?

– Если деньги будут, усилимся.

– Говорят, что трансферного бюджета летом почти не будет.

– Это так. Это проблема, – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.

В 30‑м туре РПЛ команда под руководством Михаила Галактионова в гостях сыграет с «Балтикой».

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5 комментариев
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говорят что за третье место медали дают , но это наверное неправда
+7
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Если сейчас не рады третьему-пятому, то после ухода лидеров и без трансферов могут быть рады десятому-двенадцатому…
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+3
Ответ savik-A.M.
говорят что за третье место медали дают , но это наверное неправда
…и на паровозе в Черкизово табличку приделывают.
+2
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+2
На третье – призрачные шансы.
+1
0
+1
Первые три места- это медали. А его явно гложет мысль, что Локомотиву они не светят.
+1
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+1
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