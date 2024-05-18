Филатов о «Локомотиве»: «Третье место – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?»

Валерий Филатов оценил результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Перед заключительным туром чемпионата России « » с 50 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

– Я считаю, что третье место для нас – ни о чем. Третье, пятое – какая разница?

– Ходят слухи, что команду покинут , , , . А усиливаться «Локомотив» планирует?

– Если деньги будут, усилимся.

– Говорят, что трансферного бюджета летом почти не будет.

– Это так. Это проблема, – сказал бывший президент «Локомотива», который сейчас входит в совет директоров клуба.

В 30‑м туре РПЛ команда под руководством Михаила Галактионова в гостях сыграет с «Балтикой».