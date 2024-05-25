Агент Миранчука про ПАОК: «Глупости. Где окажутся Антон и Жемалетдинов – объявит клуб, все узнаете»

Агент Миранчука опроверг слухи о возможном переходе игрока в греческий ПАОК.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов летом покинут « ».

Позднее инсайдер Иван Карпов сообщил, что греческий близок к заключению соглашения с 28-летним российским полузащитником.

«Информация про ПАОК – глупости. Где окажутся и – объявит клуб, и вы все узнаете», – сказал агент , представляющий интересы Миранчука и Жемалетдинова.