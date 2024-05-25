Агент Миранчука про ПАОК: «Глупости. Где окажутся Антон и Жемалетдинов – объявит клуб, все узнаете»
Агент Миранчука опроверг слухи о возможном переходе игрока в греческий ПАОК.
Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов летом покинут «Локомотив».
Позднее инсайдер Иван Карпов сообщил, что греческий ПАОК близок к заключению соглашения с 28-летним российским полузащитником.
«Информация про ПАОК – глупости. Где окажутся Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов – объявит клуб, и вы все узнаете», – сказал агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука и Жемалетдинова.
Тоже мне интрига
Серьёзно.