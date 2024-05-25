Агент Миранчука про ПАОК: «Глупости. Где окажутся Антон и Жемалетдинов – объявит клуб, все узнаете»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Антон Миранчук Рифат Жемалетдинов агенты Матч ТВ Вадим Шпинев Футбол

Агент Миранчука опроверг слухи о возможном переходе игрока в греческий ПАОК.

Ранее агент Вадим Шпинев заявил, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов летом покинут «Локомотив».

Позднее инсайдер Иван Карпов сообщил, что греческий ПАОК близок к заключению соглашения с 28-летним российским полузащитником.

«Информация про ПАОК – глупости. Где окажутся Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов – объявит клуб, и вы все узнаете», – сказал агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука и Жемалетдинова.

11 комментариев
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Слушать Карпова - себя не уважать, однозначно. Желтушный инсайдер.
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Какой клуб? Если к Локомотиву они уже отношения не имеют.
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Ответ Ебздрогыч
Шпинев, конечно, максимально токсичный и неприятный из агентов. Уверен, если бы не он, Джикия, например, спокойно бы играл в Спартаке, а Миранчук с Жемалетдиновым давно бы продлились с Локомотивом
Аа.. так вот почему жоржик так плохо играл.. агент виноват, запомним
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Шпинев, конечно, максимально токсичный и неприятный из агентов. Уверен, если бы не он, Джикия, например, спокойно бы играл в Спартаке, а Миранчук с Жемалетдиновым давно бы продлились с Локомотивом
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Миранчук в Зените или в Европе, варианта только два
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Значит все таки в Динамо или Краснодар
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Да знаем мы, что они в ПСЖ переходят
Тоже мне интрига
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Перестаньте публиковать Карпова.
Серьёзно.
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Ответ AlexZhano__
Какой клуб? Если к Локомотиву они уже отношения не имеют.
Имеют, как минимум, до 30 июня
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