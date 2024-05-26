«МЮ» провел встречи с представителями Почеттино и Франка

«Манчестер Юнайтед» контактирует с кандидатами на пост главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы провели встречи с представителями , покинувшим «Челси», и (« »).

В клубе продолжают изучать доступные возможности перед принятием окончательного решения о судьбе Эрика тен .

Ожидается, что на предстоящей неделе руководство « » тщательно проанализирует завершившийся сезон и определит, как поступить с нынешним тренером.

Ранее «Юнайтед» контактировал с представителями Кирана Маккенны («Ипсвич») и Томаса Тухеля («Бавария»).