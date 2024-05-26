«МЮ» провел встречи с представителями Почеттино и Франка
«Манчестер Юнайтед» контактирует с кандидатами на пост главного тренера.
Как сообщает The Telegraph, манкунианцы провели встречи с представителями Маурисио Почеттино, покинувшим «Челси», и Томаса Франка («Брентфорд»).
В клубе продолжают изучать доступные возможности перед принятием окончательного решения о судьбе Эрика тен Хага.
Ожидается, что на предстоящей неделе руководство «МЮ» тщательно проанализирует завершившийся сезон и определит, как поступить с нынешним тренером.
Ранее «Юнайтед» контактировал с представителями Кирана Маккенны («Ипсвич») и Томаса Тухеля («Бавария»).
Может Виейра пригласить?
С тех времен Поч показывал противоречивые результаты.
Но хуже 7хага вряд ли будет, так что будет вторым в списке моих кандидатов после МакКенны))
7хаг всяко аут, кубок и Рональд Куман с Валенсией забирал - до сих пор презирают его там
>Хороший тренер
>)))
Интересно, когда он перестанет тебе платить, как быстро поменяешь аватарку