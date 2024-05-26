«МЮ» провел встречи с представителями Почеттино и Франка

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Ипсвич чемпионшип Маурисио Почеттино Томас Тухель Брентфорд Эрик тен Хаг Томас Франк Киран Маккенна Футбол

«Манчестер Юнайтед» контактирует с кандидатами на пост главного тренера.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы провели встречи с представителями Маурисио Почеттино, покинувшим «Челси», и Томаса ФранкаБрентфорд»).

В клубе продолжают изучать доступные возможности перед принятием окончательного решения о судьбе Эрика тен Хага.

Ожидается, что на предстоящей неделе руководство «МЮ» тщательно проанализирует завершившийся сезон и определит, как поступить с нынешним тренером.

Ранее «Юнайтед» контактировал с представителями Кирана Маккенны («Ипсвич») и Томаса Тухеля («Бавария»).

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56 комментариев
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Есть еще Саутгейт, Поттер, Лэмпард, Сульшер вроде не занят, Моуриньо. Просто россыпь свободных специалистов на рынке.
+45
-5
+40
Ответ Great ManUtd
Комментарий скрыт
это сарказм
+25
-1
+24
Ответ Крыло советов
Там Конте ни кто взять не хочет на работу?
В Наполи, скоро официально
+17
-1
+16
Ответ Роман Калашников
Тухеля надо брать
Гасперини, дед заставит этих пижонов пахать
+18
-2
+16
Тухеля надо брать
+21
-9
+12
Ответ Гол в девятину
Поч никогда в жизни бы не обыграл Сити в финале.
Но в ЛЧ он их выкинул с ТТХ)))
+8
-1
+7
Ответ олдовый манк
Гасперини, дед заставит этих пижонов пахать
Заставить можно одна двух игроков пахать. А когда таких половина команды, попробуй) Скорее деда сплавят
+8
-1
+7
Эх, супер-Компани упустили!
Может Виейра пригласить?
+7
0
+7
Как по мне стоит рассмотреть кандидатуру Аморима из Спортинга. Молодой, взял два чемпа с командой, уступающей по всему Порту и Бенфике.
+5
0
+5
Ответ CyberUnited
Есть еще Саутгейт, Поттер, Лэмпард, Сульшер вроде не занят, Моуриньо. Просто россыпь свободных специалистов на рынке.
Аллардайс, Маклерен.
+4
0
+4
Ответ Will Turner
глупые действия от руководства (если это правда) в имеете хорошего тренера и наверняка хотите найти отличного. окей, но кто отличный, который сможет все исправить и за два года научит команду доминировать и играть за эмблему? в чем смысл подобных метаний? нет на рынке отличных тренеров, которые пойдут в мю. а если и найдутся, то это сумасшедшие траты на зарплату, которые сейчас в условиях ффп мю не может себе позволить
Людям, для которых Тен Фак хороший тренер, стоит провериться у врача
+9
-5
+4
Ответ олдовый манк
Гасперини, дед заставит этих пижонов пахать
Решфорд сразу заплачет
+3
0
+3
Почетино это шило на мыло, лысый хотя-бы кубок взял а с этим вообще ничего не выиграют...
+16
-13
+3
Хоть бы Де Бура назначили или Фила Невилла
+4
-2
+2
Там Конте ни кто взять не хочет на работу?
+5
-3
+2
Ответ Гол в девятину
Поч никогда в жизни бы не обыграл Сити в финале.
Поч вышел бы в топ 4 с составом МЮ
+4
-2
+2
Давно хотел Поча в МЮ, еще во времена Толмача
С тех времен Поч показывал противоречивые результаты.
Но хуже 7хага вряд ли будет, так что будет вторым в списке моих кандидатов после МакКенны))
+4
-3
+1
Ответ Алессандро Заньелли
Поч это просто Гвардиола,Беарзот,Михелс по сравнению с днарем голландским,который накупил за два сезона на 400 лямов хлама,занял 4 место с Копенгагеном и сараем в Лч,занял 8 место отрицательная разница мячей,ноет про травмы хотя бюджет лярд долларов,выиграл два несчастных кубка,которыми обычно хвастаются лузеры,которые просрали чемпионат.
При чём вчера взяли кубок на диком отскоке, из-за случайных косяков горожан
+1
0
+1
Ответ CyberUnited
Есть еще Саутгейт, Поттер, Лэмпард, Сульшер вроде не занят, Моуриньо. Просто россыпь свободных специалистов на рынке.
если честно то игра при моуриньо и сульшере были неплохой, и им не давали столько свободы как хагу
+1
0
+1
Ответ CyberUnited
Есть еще Саутгейт, Поттер, Лэмпард, Сульшер вроде не занят, Моуриньо. Просто россыпь свободных специалистов на рынке.
Еще Рой Ходжсон
+1
0
+1
Уряяяяяя,значит на место голландского днаря хоть кого-то смотрят.
+3
-2
+1
Ответ Гол в девятину
Поч никогда в жизни бы не обыграл Сити в финале.
С такой, шарой что была у 7хага в кубках все 2 года, приз взяли бы и Шалимов с Тархановым
0
0
0
Да ну! Франк в последнее время сильно сдал со своим Брентфордом. Почеттино ничего не выиграл, да и вообще не очень результаты у него последние.
+3
-3
0
Ответ Great ManUtd
Как по мне стоит рассмотреть кандидатуру Аморима из Спортинга. Молодой, взял два чемпа с командой, уступающей по всему Порту и Бенфике.
После вчерашнего половина тиктокеров потеряли связь с реальностью. Клуб просто получил место в ЛЕ, а не спас сезон.
7хаг всяко аут, кубок и Рональд Куман с Валенсией забирал - до сих пор презирают его там
+1
-1
0
Ответ Mitrophane
у Поча тоже был состав на миллиард и ныл весь сезон про травмы. 6-е место. Понимаю, как может не нравиться Тен Хаг, но передергивать-то зачем.
Если их купили за миллиард, афроамериканцев уровня Пэласа на 300 лямов,Мудрика за 100 этот больной Боули,это не значит что они столько стоят,то что Поч сделал с Тотенхэмом средним составом с алкоголиком Алли и звездой Кейном ,остальное по уровню у него была нынешняя Вилла(тоже сделал и Аякс с Хаагом ),но Поч был конкурентен с Тотенхэмом в Англии не только в Лч несколько лет,Хаг хороший тренер ,но не сильнее того же Боша, уровень Хаага максимум Рома или Боруссия,но не как культовый клуб такой как Мю
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0
0
Ответ Will Turner
глупые действия от руководства (если это правда) в имеете хорошего тренера и наверняка хотите найти отличного. окей, но кто отличный, который сможет все исправить и за два года научит команду доминировать и играть за эмблему? в чем смысл подобных метаний? нет на рынке отличных тренеров, которые пойдут в мю. а если и найдутся, то это сумасшедшие траты на зарплату, которые сейчас в условиях ффп мю не может себе позволить
>7хаг
>Хороший тренер
>)))
Интересно, когда он перестанет тебе платить, как быстро поменяешь аватарку
+6
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0
Они с таким трудом принимают "окончательное решение" по тен Хагу, что начинает казаться, будто для них его результаты вполне норм.
+3
-3
0
Ответ wolkov
интересно было бы на поча взглянуть, если честно. остальные не вытянут общение с псевдозвездами мю, типа рашфора
а с чего вы взяли что Поч выдержит? в ПСЖ вот совсем не выдержал.
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Ответ Эразм
Эх, супер-Компани упустили! Может Виейра пригласить?
Невилла))
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Ответ Пользователь_7
Решфорд сразу заплачет
депутата хорошо бы в тсж спихнуть, пускай там вместо мбаппе феерит
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