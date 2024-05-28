Карпин проголосовал за Личку в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Валерий Карпин Краснодар Дуглас Сантос Эдуард Сперцян Марцел Личка Константин Тюкавин Бителло Футбол

Валерий Карпин назвал Марцела Личку лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

Главный тренер «Ростова» проголосовал за тренера «Динамо» на премии Winline Герои РПЛ. По итогам голосования Личка одержал победу в номинации.

В номинациях «Игрок сезона», «Нападающий сезона» и «Гол сезона» Карпин проголосовал за Константина Тюкавина, в голосовании за лучшего защитника выбрал Дугласа Сантоса, а лучшим полузащитником назвал Эдуарда Сперцяна. Лучший ассист сезона, по мнению тренера «Ростова», отдал Максим Глушенков, а открытием сезона стал Бителло.

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18 комментариев
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Мурад Мусаев проголосовал за Ивича
+16
0
+16
Голосовал за Глушенкова, а в сборной его нет🤔
+9
0
+9
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
странно голосовать за тренера, который обладая лучшими ресурсами чуть не проиграл чемпионство
+10
-3
+7
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Все так, кстати. Он его даже не поздравил после матча.

Можно сколько угодно говорить, что он тренирует скромный Ростов, но за 15 лет работы у него явно была возможность зацепить хотя бы несчастный кубок России со Спартаком, ан нет.
+3
0
+3
Ответ xa-xa
Голосовал за Глушенкова, а в сборной его нет🤔
Ну и? Из-за одного лучшего асиста его вызывать?
+2
0
+2
Ответ Поцелуй Оздоева
Все так, кстати. Он его даже не поздравил после матча. Можно сколько угодно говорить, что он тренирует скромный Ростов, но за 15 лет работы у него явно была возможность зацепить хотя бы несчастный кубок России со Спартаком, ан нет.
Со Спартаком был шанс и бюджет

В итоге 0 без палочки и вылеты от Легии и Санкт-Галлена
+2
0
+2
Логично, прогресс Тюкавина и Ко.
+1
0
+1
Карпин нормальный русский мужик . Плюс пожил в Европе и имеет свой неординарный для кого-то , но нормальный для большинства взгляд на жизнь и нашу страну )
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Просто Л шла после К
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А рулончик туалетной бумаги ему не подарил ?
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И зачем нам эта информация?
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Ответ Алексей Полиенков
Ну и? Из-за одного лучшего асиста его вызывать?
Ну в этом сезоне Глушенков в топ-2 лучших игроков сезона на пару с Тюкавиным
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Ответ <Inter>
странно голосовать за тренера, который обладая лучшими ресурсами чуть не проиграл чемпионство
Странно из-за одного проваленного матча все остальные заслуги по ходу сезона забывать и игнорировать.
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Ответ <Inter>
странно голосовать за тренера, который обладая лучшими ресурсами чуть не проиграл чемпионство
Чемпионство и прочие места просто выдают за ресурсы?
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Ответ BET3P
Ахаха. Проигранный матч века (полувека)! Третье место!!! Спасибо Личка, нам тоже всё понравилось.
Один матч весь сезон пересёркивает? И где они раньше были (на каком месте)? Вроде бы на 9, а поднялись на 3.
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