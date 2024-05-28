Карпин проголосовал за Личку в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ

Валерий Карпин назвал Марцела Личку лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

Главный тренер «Ростова» проголосовал за тренера « » на премии Winline Герои РПЛ. По итогам голосования одержал победу в номинации.

В номинациях «Игрок сезона», «Нападающий сезона» и «Гол сезона» проголосовал за , в голосовании за лучшего защитника выбрал , а лучшим полузащитником назвал Эдуарда Сперцяна. Лучший ассист сезона, по мнению тренера «Ростова», отдал Максим Глушенков, а открытием сезона стал Бителло.