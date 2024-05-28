Карпин проголосовал за Личку в номинации «Лучший тренер сезона» на премии Winline Герои РПЛ
Валерий Карпин назвал Марцела Личку лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
Главный тренер «Ростова» проголосовал за тренера «Динамо» на премии Winline Герои РПЛ. По итогам голосования Личка одержал победу в номинации.
В номинациях «Игрок сезона», «Нападающий сезона» и «Гол сезона» Карпин проголосовал за Константина Тюкавина, в голосовании за лучшего защитника выбрал Дугласа Сантоса, а лучшим полузащитником назвал Эдуарда Сперцяна. Лучший ассист сезона, по мнению тренера «Ростова», отдал Максим Глушенков, а открытием сезона стал Бителло.
Можно сколько угодно говорить, что он тренирует скромный Ростов, но за 15 лет работы у него явно была возможность зацепить хотя бы несчастный кубок России со Спартаком, ан нет.
В итоге 0 без палочки и вылеты от Легии и Санкт-Галлена