Макаров об упущенном титуле «Динамо»: «Третье место – тоже не так плохо. Не огорчаемся, идем дальше»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Денис Макаров Футбол

Денис Макаров считает третье место неплохим результатом для «Динамо».

Перед последним туром Мир РПЛ «Динамо» наряду с «Зенитом» и «Краснодаром» претендовало на чемпионство – для этого нужна была ничья или победа в матче с «быками». Но команда Марцела Лички проиграла, и чемпионом стал «Зенит».

– Упущенное чемпионство – самый обидный момент в вашей карьере?

– Не знаю, посмотрим. Верю, что моя карьера будет идти дальше, впереди будет много радостных, счастливых моментов. Не огорчаемся, идем дальше.

Третье место – тоже не так плохо. Конечно, чемпионами быть гораздо лучше, но что есть, – сказал полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

Как создавалось это сильное «Динамо» – все инсайды и детали

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18 комментариев
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Психология чемпиона просто. В следующем году условное 8 место будет и после него Макаров выдаст "Ну 8 место тоже неплохо, конечно в тройке быть гораздо лучше, но что есть"
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Это как Зеньковский, который после Балтики сказал, ну вылетели ничего страшного.Если бы я был тренером,у меня в команде таких игроков не было бы.Миллионерам пофиг,после матча поехал в ресторан со своей губастой бабой, жизнь кайф,они идут дальше....
+12
0
+12
По комментариям динамовцев очевидно, главное, что капает на карту вовремя, а остальное второстепенно
+7
0
+7
Клуб почти 50 лет без чемпионства, был реальный шанс на победу и последнем матче показали такой трусливый и безвольный футбол .Если бы сыграли смело и проиграли было бы не так обидно вашим болельщикам , а они оказывается не расстроились . Молодцы парни , пора в отпуск отдыхать
+5
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+5
Сидя на скамейке весь сезон получить бронзовые медали действительно неплохо...
+4
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+4
мячик крутится-лавешка мутится! 3 или 1 место не суть
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+3
🙄
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Болван!
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+2
максималист
можно вывезти парня из Рубина, но нельзя вывести рубин из парня
+2
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+1
Ответ Mihail0910
По комментариям динамовцев очевидно, главное, что капает на карту вовремя, а остальное второстепенно
Радость Смолова тому подтверждение.
Для сравнения,как горели глаза у всех зенитовцев с Ростовом.
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Ответ IlyaGrain
Рубин то был чемпионом не так давно в сравнении с Динамо !
Бесспорно,только Макарова в том Рубине не было.
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Если б вышли не с трясущимися коленками и с надеждами на ничью,- иначе б говорил
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Спортсмены с такой психологией никогда не смогут сделать последний, но самый важный на сверх-усилии. Они просто на него не способны. Они не понимают той огромной разницы между вторым и первым местом. Между теми сотыми на стометровке. Они всегда говорят, а чё, всего одно очко!
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Менталитет неудачников.
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Вот оно, воплощение проклятия Динамо - игрок, которому пофиг на чемпионство. Так маяковский счётчик в обратную сторону пойдёт))
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Ответ SMART789
максималист можно вывезти парня из Рубина, но нельзя вывести рубин из парня
Рубин то был чемпионом не так давно в сравнении с Динамо !
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Ответ IlyaGrain
Рубин то был чемпионом не так давно в сравнении с Динамо !
И после чемпионства вдобавок взял кубок России, обыграв в финале Динамо...
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