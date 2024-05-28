Макаров об упущенном титуле «Динамо»: «Третье место – тоже не так плохо. Не огорчаемся, идем дальше»
Денис Макаров считает третье место неплохим результатом для «Динамо».
Перед последним туром Мир РПЛ «Динамо» наряду с «Зенитом» и «Краснодаром» претендовало на чемпионство – для этого нужна была ничья или победа в матче с «быками». Но команда Марцела Лички проиграла, и чемпионом стал «Зенит».
– Упущенное чемпионство – самый обидный момент в вашей карьере?
– Не знаю, посмотрим. Верю, что моя карьера будет идти дальше, впереди будет много радостных, счастливых моментов. Не огорчаемся, идем дальше.
Третье место – тоже не так плохо. Конечно, чемпионами быть гораздо лучше, но что есть, – сказал полузащитник «Динамо» Денис Макаров.
можно вывезти парня из Рубина, но нельзя вывести рубин из парня
Для сравнения,как горели глаза у всех зенитовцев с Ростовом.