Сафонов о 2-м месте «Краснодара»: «Хороший результат для нас, но все надеялись на первое, конечно. Эмоции тяжелые – смесь негатива и радости»
Матвей Сафонов подвел итоги сезона для «Краснодара».
В Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» занял итоговое 2-е место, отстав от «Зенита» на одно очко. Клуб показал лучший результат в своей истории.
«Тяжелые эмоции от этого сезона – смесь негатива и радости. Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место – это хороший результат для «Краснодара».
Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но все-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», – сказал голкипер «Краснодара».
Но блин, как же слаб наш РПЛ. Хотя спасибо за интригу в последнем туре
Но блин, как же слаб наш РПЛ. Хотя спасибо за интригу в последнем туре