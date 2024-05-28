Сафонов о 2-м месте «Краснодара»: «Хороший результат для нас, но все надеялись на первое, конечно. Эмоции тяжелые – смесь негатива и радости»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов подвел итоги сезона для «Краснодара».

В Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» занял итоговое 2-е место, отстав от «Зенита» на одно очко. Клуб показал лучший результат в своей истории.

«Тяжелые эмоции от этого сезона – смесь негатива и радости. Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место – это хороший результат для «Краснодара».

Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но все-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», – сказал голкипер «Краснодара».

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вообще, читая такие вью, понимаешь, почему так получилось. Это не те люди, у которых было «всё или ничего», не настрой «победа или смерть» (смерть тут условно, то есть выложиться на все 100, не жалея себя), а вполне рабочая обстановка. «Получится-хорошо, нет так нет, нас и так не плохо кормят». Так что результат Динамо и Краснодара закономерен. И подчеркивается фирменной улыбочкой Смолова.
+14
-1
+13
Не являюсь болельщиком Зенита, но смотря на реакцию после последнего тура футболистов Динамо и Краснодара понимаю - Зенит заслужил чемпионство даже в своём разобранном состоянии.
+5
0
+5
Что у Динамо что у Краснодара - ну не 1-е место так не 1-е место. Зашибись, бойцы, ничего не скажешь.
+5
-1
+4
Ответ Ранис Загидулин
Краснодар уперся, когда не надо, когда стал счёт 2:1 в Питере, уже стало понятно, что Краснодару ловить нечего, ну пропустите специально но нет
А если бы Ростов сравнял, то получилось бы, что Краснодар специально отдал свое чемпионство
+5
-1
+4
В новом сезоне не буду болеть за Краснодар. Из-за физрука Мусаева. Не чемпионы эти быки. Да и быки чисто формальны. Телята по факту. Динамо итак выше головы прыгнуло, к ним претензий меньше. Хотя последний матч вышли катать ничью и были справедливо наказаны. Зенит взял свое по праву сильнейшего.
Но блин, как же слаб наш РПЛ. Хотя спасибо за интригу в последнем туре
+3
0
+3
Пс. ПСЖ такая же команда почти) Только уровня Лч. Там больше всех прЫнц переживает, остальные бабки гребут. И 1/8 или 1/4 вылета не так важно.😁
+1
0
+1
Ответ Filimon4ik
Балтика бойцы отменные. Ну вылетели, так вылетели.
Если возьмут кубок, то у них трофеев будет больше, чем у Динамо за 25 лет
+1
0
+1
Чем больше я читаю интервью игроков Динамо и Краснодара, тем больше, к своему удивлению, понимаю заслуженность чемпионства Зенита: они просто реально больше хотели. А игроков Краснодара и Динамо в целом 2-3 место вполне устраивает.
+3
-3
0
В новом сезоне не буду болеть за Краснодар. Из-за физрука Мусаева. Не чемпионы эти быки. Да и быки чисто формальны. Телята по факту. Динамо итак выше головы прыгнуло, к ним претензий меньше. Хотя последний матч вышли катать ничью и были справедливо наказаны. Зенит взял свое по праву сильнейшего.
Но блин, как же слаб наш РПЛ. Хотя спасибо за интригу в последнем туре
0
0
0
Ответ Красная стрела
Пс. ПСЖ такая же команда почти) Только уровня Лч. Там больше всех прЫнц переживает, остальные бабки гребут. И 1/8 или 1/4 вылета не так важно.😁
Да, то-то Неймара семеро не могли утешить после поражения в финале ЛЧ, а классико с Марселем в 100% случаев дракой на поле заканчиваются. Всем там все равно на результат.
0
0
0
Ответ Balt
Что у Динамо что у Краснодара - ну не 1-е место так не 1-е место. Зашибись, бойцы, ничего не скажешь.
Балтика бойцы отменные. Ну вылетели, так вылетели.
+1
-1
0
Ответ Ранис Загидулин
Краснодар уперся, когда не надо, когда стал счёт 2:1 в Питере, уже стало понятно, что Краснодару ловить нечего, ну пропустите специально но нет
Знаешь, не люблю Зенит. Но слив- это не спорт. На тебя пришли посмотреть тысячи людей, а ты просто поступишь не по спортивному принципу и отдашь второе место у всех на глазах. Не говоря о том, что и с тобой так могут поступить когда- нибудь. Команда всегда должна играть за победу и за свои цвета. А не смотреть в таблицу. Тот же Спартак, ЦСКА, спокойно могли слить Краснодару, Динамо и никакие Зениты не стали бы чемпионами математически. Но команды предпочли сыграть для себя и для людей. И это заслуживает уважения.
0
0
0
Ответ Красная стрела
Знаешь, не люблю Зенит. Но слив- это не спорт. На тебя пришли посмотреть тысячи людей, а ты просто поступишь не по спортивному принципу и отдашь второе место у всех на глазах. Не говоря о том, что и с тобой так могут поступить когда- нибудь. Команда всегда должна играть за победу и за свои цвета. А не смотреть в таблицу. Тот же Спартак, ЦСКА, спокойно могли слить Краснодару, Динамо и никакие Зениты не стали бы чемпионами математически. Но команды предпочли сыграть для себя и для людей. И это заслуживает уважения.
ну тут согласен, я же не говорю что это ставить нужно на поток, но с таким беспределом нужно что то делать, а сделать это можно той же монетой хотя бы раз, чтобы кто то призадумался, что нужно играть честно
0
0
0
Ответ Ранис Загидулин
Краснодар уперся, когда не надо, когда стал счёт 2:1 в Питере, уже стало понятно, что Краснодару ловить нечего, ну пропустите специально но нет
"Краснодар уперся, когда не надо"... Кому не надо? Вам? Динамо? Московцам? А то, что серебро Краснодару нужнее, чем отдать золото вам и получить бронзу, это в голову не приходит?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий