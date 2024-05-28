Сафонов о 2-м месте «Краснодара»: «Хороший результат для нас, но все надеялись на первое, конечно. Эмоции тяжелые – смесь негатива и радости»

Матвей Сафонов подвел итоги сезона для «Краснодара».

В Мир РПЛ-2023/24 «Краснодар» занял итоговое 2-е место, отстав от « » на одно очко. Клуб показал лучший результат в своей истории.

«Тяжелые эмоции от этого сезона – смесь негатива и радости. Конечно, все надеялись на первое место, но в итоге получили второе. Но я понимаю, что второе место – это хороший результат для «Краснодара».

Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но все-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», – сказал голкипер « ».