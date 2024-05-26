Карпин об 1:2 от «Зенита»: «По игре можно гордиться футболистами «Ростова». Мотивации, возможно, не было, но на поле это не чувствовалось»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Футбол

Валерий Карпин оценил поражение «Ростова» от «Зенита» (1:2) в 30-м туре Мир РПЛ.

— По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.

— Почему в воротах играл Песьяков?

— Он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.

— Почему у игроков сводило ноги в конце?

— Мы как добирались сюда? Вы проедьте этот путь и посмотрите, будет сводить ноги или нет. Один раз я бы с удовольствием проехал, — сказал главный тренер «Ростова».

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3 комментария
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Турнирной мотивации не было, но вот другой мотивации было хоть отбавляй. Такой перформанс перед пенальти устроили....
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Согласен с Карпиным, бились достойно...
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Динамики не мотивировали, штоль?
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