Карпин об 1:2 от «Зенита»: «По игре можно гордиться футболистами «Ростова». Мотивации, возможно, не было, но на поле это не чувствовалось»
Валерий Карпин оценил поражение «Ростова» от «Зенита» (1:2) в 30-м туре Мир РПЛ.
— По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых с турнирной точки зрения, возможно, не было мотивации. Но на поле этого не чувствовалось. Конечно, хотелось выиграть и подняться как можно выше, но остались на седьмом месте.
— Почему в воротах играл Песьяков?
— Он был готов хорошо, восстановился от травмы. Он провел в команде семь лет, эта игра стала прощальной.
— Почему у игроков сводило ноги в конце?
— Мы как добирались сюда? Вы проедьте этот путь и посмотрите, будет сводить ноги или нет. Один раз я бы с удовольствием проехал, — сказал главный тренер «Ростова».