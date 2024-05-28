Семин о победе Миранчука в Лиге Европы: «Большой триумф, который он заслужил трудолюбием и талантом. Доказал, что готов выдерживать конкуренцию в «Аталанте» 

Теги Юрий Семин Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Юрий Семин высказался о победе Алексея Миранчука в Лиге Европы в составе «Аталанты».

«Алексей провел очень успешный сезон в «Аталанте» и доказал, что готов выдерживать там конкуренцию и играть в тот футбол, который предпочитает Гасперини. Да, не все получалось, не всегда он играл, но на отдельных отрезках был одним из лидеров команды и помог ей добиться успеха как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы.

В плей-офф Лиги Европы Алексей не раз выходил на поле и помогал «Аталанте» пробиться дальше, так что его причастность к успеху клуба несомненна даже с учетом того, что он не сыграл в финале. Это большой триумф Миранчука, который он заслужил своим трудолюбием и талантом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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4 комментария
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У Лехи с нервами все ок.
Самообладание и труд ведут к вершинам!
+6
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+6
Ответ Oliver Kromwel
Так не готов же. Он постоянно играл только при отсутствующем Лукмане. Надо взглянуть правде в глаза, он не тянет уровень Аталанты.
Если б он не тянул уровень Аталанты, его бы там уже не было
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Так не готов же. Он постоянно играл только при отсутствующем Лукмане. Надо взглянуть правде в глаза, он не тянет уровень Аталанты.
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