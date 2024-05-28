Семин о победе Миранчука в Лиге Европы: «Большой триумф, который он заслужил трудолюбием и талантом. Доказал, что готов выдерживать конкуренцию в «Аталанте» 

Юрий Семин высказался о победе Алексея Миранчука в Лиге Европы в составе «Аталанты».

«Алексей провел очень успешный сезон в «Аталанте» и доказал, что готов выдерживать там конкуренцию и играть в тот футбол, который предпочитает Гасперини. Да, не все получалось, не всегда он играл, но на отдельных отрезках был одним из лидеров команды и помог ей добиться успеха как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы.

В плей-офф Лиги Европы Алексей не раз выходил на поле и помогал «Аталанте» пробиться дальше, так что его причастность к успеху клуба несомненна даже с учетом того, что он не сыграл в финале. Это большой триумф , который он заслужил своим трудолюбием и талантом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».