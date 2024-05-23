Миранчук выложил фото с кубком Лиги Европы из самолета: «Я все еще сплю?»
Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы из самолета.
«Я все еще сплю?» – написал хавбек «Аталанты» в инстаграме.
Фото: instagram.com/miranchuk
В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0.
Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.
Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой
не так много наших ребят выигрывали его
вписал свое имя в историю как бы кто не поливал и не попрекал его за не выход на поле, но Аталанта крутой клуб, там и в ротации быть достаточно почетно