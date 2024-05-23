Миранчук выложил фото с кубком Лиги Европы из самолета: «Я все еще сплю?»

Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы из самолета.

«Я все еще сплю?» – написал хавбек «Аталанты» в инстаграме.

Фото: instagram.com/miranchuk

В среду « » одержала победу над «Байером» в финале со счетом 3:0.

Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой

