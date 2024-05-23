Миранчук выложил фото с кубком Лиги Европы из самолета: «Я все еще сплю?»

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА фото Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы из самолета.

«Я все еще сплю?» – написал хавбек «Аталанты» в инстаграме.

Фото: instagram.com/miranchuk

В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0.

Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой
 

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14 комментариев
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наш флаг показал. молодец!
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классно
не так много наших ребят выигрывали его
вписал свое имя в историю как бы кто не поливал и не попрекал его за не выход на поле, но Аталанта крутой клуб, там и в ротации быть достаточно почетно
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Ответ SMART789
классно не так много наших ребят выигрывали его вписал свое имя в историю как бы кто не поливал и не попрекал его за не выход на поле, но Аталанта крутой клуб, там и в ротации быть достаточно почетно
Да вообще, что все прицепились с этим невыходом в финале? Гасперини надо было затоптать Байер, а потом не сбавить оборотов и не поменять задачи после замен. А Лёха не просто на скамеечке посидел, он по турниру нормально выходил и играл. И очень даже полезно играл, отдавая важные голевые, так что имеет полное право обниматься с кубком сколько влезет. Эта ПОБЕДНАЯ Аталанта пусть и не полностью Миранчука, но частично точно😎
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Там внизу кубка флаг России есть 😁
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спи , не переживай
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Ответ Виктор Победов
наш флаг показал. молодец!
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Factos🇷🇺👍
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Ответ Виктор Победов
наш флаг показал. молодец!
Одно слово - румын! )
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Ответ Виктор Победов
наш флаг показал. молодец!
Вот искренне рад за Леху, но от таких комментариев аж тошно. Причем тут победа Аталанты и флаг? Может хватит политику свою любимую везде совать
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Ответ Сити Фоден
Какой же некрасивый этот кубок 🤮👎
Артём, не завидуй. Лучше напиши 500 интересных фактов про Динамо Киев, как ты умеешь🤓
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Ответ Oliver Kromwel
0 минут в финале, зато 90% всех фоток с кубком в команде)
В Швеции будет 90 % фоток Хиля, ну и что?
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