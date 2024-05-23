Каррера о Миранчуке: «Он вносил свой вклад в каждом матче, чтобы «Аталанта» добилась победы в Лиге Европы»

Теги Байер Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимо Каррера Алексей Миранчук Матч ТВ Футбол

Массимо Каррера считает, что Алексей Миранчук внес вклад в успехи «Аталанты».

В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. 

Алексей Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

«Я невероятно счастлив! «Аталанта» провела просто великолепный матч, не уступив команде, которая ни разу не проиграла в этом сезоне! «Аталанта» – просто шикарная команда.

Что касается Миранчука, он тоже внес свой вклад в каждом матче, как и все, чтобы добиться победы в Лиге Европы!» – сказал экс-тренер «Спартака», игравший за «Аталанту».

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7 комментариев
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Сыграл в 10 матчах. Конечно внес вклад! Не понимаю негатива в адрес Алексея, полностью заслужил свой кубок. Чтобы просто попасть в заявку на финал ему пришлось пахать на тренировках, Гасперини спуску не даст
+18
0
+18
Ответ Михо
Сыграл в 10 матчах. Конечно внес вклад! Не понимаю негатива в адрес Алексея, полностью заслужил свой кубок. Чтобы просто попасть в заявку на финал ему пришлось пахать на тренировках, Гасперини спуску не даст
Есть отдельные 🤡 которые со своего проперженного дивана кидали свои "остроумные" шутейки на них не стоит обращать внимание, а по факту Лёха внёс большой вклад в общую победу
+10
-1
+9
Странно, чо Каррера не сказал Аталанта Миранчука...хм...
+2
0
+2
Но тем не менее в решающих матчах Гасп не доверяет Лёше. На последних трёх стадиях появлялся только тогда, когда исход был ясен, а то и вовсе не появлялся. Видимо это из-за того, что по своим качествам он все же не подходит Гасперини. Видно что в определенных моментах он прибавил, но все же у Гасперини всегда будут те, кто в этих моментах будет лучше. Миранчук очень хорош в созидании, но универсальным бойцом ему не стать, как этого требует Гасперини. Если Алексею важно постоянно играть и быть действительно важным игроком команды, то нужно менять прописку.
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Ответ maddymaxy
Странно, чо Каррера не сказал Аталанта Миранчука...хм...
Потому что правильно АтАланта
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Ответ За Валенсию с 1999
Лёха не внёс ничего. Я бы был полезнее, но я богаче и красивее его, чтобы играть в футбол
Как говорится в ВЕЛИКОМ мультфильме:
- ох уж эти СКАЗОЧКИ - ох уж эти СКАЗОЧНИКИ
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