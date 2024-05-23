Каррера о Миранчуке: «Он вносил свой вклад в каждом матче, чтобы «Аталанта» добилась победы в Лиге Европы»
Массимо Каррера считает, что Алексей Миранчук внес вклад в успехи «Аталанты».
В среду «Аталанта» одержала победу над «Байером» в финале Лиги Европы со счетом 3:0.
Алексей Миранчук не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.
«Я невероятно счастлив! «Аталанта» провела просто великолепный матч, не уступив команде, которая ни разу не проиграла в этом сезоне! «Аталанта» – просто шикарная команда.
Что касается Миранчука, он тоже внес свой вклад в каждом матче, как и все, чтобы добиться победы в Лиге Европы!» – сказал экс-тренер «Спартака», игравший за «Аталанту».
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