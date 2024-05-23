Каррера о Миранчуке: «Он вносил свой вклад в каждом матче, чтобы «Аталанта» добилась победы в Лиге Европы»

Массимо Каррера считает, что Алексей Миранчук внес вклад в успехи «Аталанты».

В среду « » одержала победу над « » в финале Лиги Европы со счетом 3:0.

не принял участие в матче, оставшись на скамейке запасных. Всего по ходу турнира российский полузащитник сыграл в десяти матчах и отметился тремя голевыми передачами.

«Я невероятно счастлив! «Аталанта» провела просто великолепный матч, не уступив команде, которая ни разу не проиграла в этом сезоне! «Аталанта» – просто шикарная команда.

Что касается Миранчука, он тоже внес свой вклад в каждом матче, как и все, чтобы добиться победы в !» – сказал экс-тренер «Спартака», игравший за «Аталанту».