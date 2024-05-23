Тен Хаг о невызове Рэшфорда на Евро-2024: «В карьере бывают взлеты и падения. Падения могут придать сил. Уверен, что Маркус преодолеет это и забьет еще больше голов»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Эрик тен Хаг высказался о невызове Маркуса Рэшфорда на Евро-2024.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы. 

«Кажется, он в порядке. В карьере бывают взлеты и падения. Падения также могут придать сил, и я вижу это на тренировках, он будет очень мотивирован.

Он ответит игрой, у него хорошая карьера, и я уверен, что он преодолеет это и забьет еще больше голов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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10 комментариев
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Какой же Тен Хаг оголтелый оптимист.
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Слово голов здесь лишнее, пора прощаться с депутатом
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Он бухать стал как Грилиш, не стоит от него чего-то выдающегося ждать на поле.
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а ты явно будешь наблюдать за этим дома на диване. при тебе все стагнируют
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Ответ олдовый манк
Слово голов здесь лишнее, пора прощаться с депутатом
Да но какому клубу он нужен ?
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Ответ Hans Zimmer
Да но какому клубу он нужен ?
Саудитам впарить))
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