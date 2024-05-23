Тен Хаг о невызове Рэшфорда на Евро-2024: «В карьере бывают взлеты и падения. Падения могут придать сил. Уверен, что Маркус преодолеет это и забьет еще больше голов»

Эрик тен Хаг высказался о невызове Маркуса Рэшфорда на Евро-2024.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не попал в расширенную заявку сборной Англии на чемпионат Европы.

«Кажется, он в порядке. В карьере бывают взлеты и падения. Падения также могут придать сил, и я вижу это на тренировках, он будет очень мотивирован.

Он ответит игрой, у него хорошая карьера, и я уверен, что он преодолеет это и забьет еще больше голов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».