Онана о Рэшфорде: «Убийца вернется и забьет важные для «МЮ» голы. Надеюсь на его дубль и победу в Кубке Англии. Маркус – один из лучших игроков мира»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Андре Онана Маркус Рэшфорд Футбол

Андре Онана поддержал форварда Маркуса Рэшфорда, которого не берут на Евро-2024.

«Мы говорим об игроке, который остался таким же, каким и был. Или он теперь стал плохим футболистом? Нет. Можно провести плохой сезон или плохо начать его, но важнее всего то, как ты его закончишь.

Рэшфорд, по-моему, один из лучших футболистов мира. Но он столкнулся с трудностями. Не только он, не только я, но и весь клуб.

Но он вернется. Я знаю, что мой убийца забьет важные для нас голы. Надеюсь, в матче с «Сити» он забьет дважды – и мы выиграем Кубок Англии», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».

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2 комментария
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много пафоса перед финалом. ничем не подкрепленного в этом сезоне, причем
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Гринвуд не вернется
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