Онана о Рэшфорде: «Убийца вернется и забьет важные для «МЮ» голы. Надеюсь на его дубль и победу в Кубке Англии. Маркус – один из лучших игроков мира»

Андре Онана поддержал форварда Маркуса Рэшфорда, которого не берут на Евро-2024.

«Мы говорим об игроке, который остался таким же, каким и был. Или он теперь стал плохим футболистом? Нет. Можно провести плохой сезон или плохо начать его, но важнее всего то, как ты его закончишь.

, по-моему, один из лучших футболистов мира. Но он столкнулся с трудностями. Не только он, не только я, но и весь клуб.

Но он вернется. Я знаю, что мой убийца забьет важные для нас голы. Надеюсь, в матче с « » он забьет дважды – и мы выиграем », – сказал голкипер « ».