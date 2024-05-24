Онана о Рэшфорде: «Убийца вернется и забьет важные для «МЮ» голы. Надеюсь на его дубль и победу в Кубке Англии. Маркус – один из лучших игроков мира»
Андре Онана поддержал форварда Маркуса Рэшфорда, которого не берут на Евро-2024.
«Мы говорим об игроке, который остался таким же, каким и был. Или он теперь стал плохим футболистом? Нет. Можно провести плохой сезон или плохо начать его, но важнее всего то, как ты его закончишь.
Рэшфорд, по-моему, один из лучших футболистов мира. Но он столкнулся с трудностями. Не только он, не только я, но и весь клуб.
Но он вернется. Я знаю, что мой убийца забьет важные для нас голы. Надеюсь, в матче с «Сити» он забьет дважды – и мы выиграем Кубок Англии», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».