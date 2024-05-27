Мхитарян о шахматах: «Они учат думать наперед, что необходимо на футбольном поле. Играю онлайн и изучаю новую тактику, когда не спится после матчей»

Генрих Мхитарян рассказал об увлечении шахматами.

35-летний полузащитника « » поделился мыслями о будущем завершения игровой карьеры. Пока он не принял никаких конкретных решений, однако начал задумываться о том, чем займется после футбола. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.

«Буду занят, потому что, сидя весь день дома, я сойду с ума. Я хочу научиться готовить, буду путешествовать и поддерживать форму, не хочу становиться толстым парнем. И запишусь на тренерские курсы, но не знаю, захочу ли быть тренером.

Все время играть – это большое удовольствие. В таком возрасте это непросто», – рассказал армянский футболист в интервью La Stampa.

Он также заявил, что развитию его навыков в футболе помогло увлечение шахматами, которым он обязан своим тактическим интеллектом и чтением игры.

«Они учат думать наперед, как это необходимо на поле во время матча. Я серьезно занимаюсь собой с 20 лет и прогрессирую как футболист.

Играю [в шахматы] онлайн, когда не спится после матчей. К тому же изучаю новую тактику в книгах и на специализированных сайтах», – отметил .