Мхитарян о шахматах: «Они учат думать наперед, что необходимо на футбольном поле. Играю онлайн и изучаю новую тактику, когда не спится после матчей»

Теги Интер серия А Италия Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян рассказал об увлечении шахматами.

35-летний полузащитника «Интера» поделился мыслями о будущем завершения игровой карьеры. Пока он не принял никаких конкретных решений, однако начал задумываться о том, чем займется после футбола. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.

«Буду занят, потому что, сидя весь день дома, я сойду с ума. Я хочу научиться готовить, буду путешествовать и поддерживать форму, не хочу становиться толстым парнем. И запишусь на тренерские курсы, но не знаю, захочу ли быть тренером.

Все время играть – это большое удовольствие. В таком возрасте это непросто», – рассказал армянский футболист в интервью La Stampa.

Он также заявил, что развитию его навыков в футболе помогло увлечение шахматами, которым он обязан своим тактическим интеллектом и чтением игры.

«Они учат думать наперед, как это необходимо на поле во время матча. Я серьезно занимаюсь собой с 20 лет и прогрессирую как футболист.

Играю [в шахматы] онлайн, когда не спится после матчей. К тому же изучаю новую тактику в книгах и на специализированных сайтах», – отметил Мхитарян.

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6 комментариев
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Первые 2 комментария как будто боты...
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я не умею играть в шахматы, рубился со всеми только в шашки, но руки никак не добирались до шахмат, а зря, очень жалею :(
нужно будет наверстать упущенное
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карякина с каспаровым перепутали?
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Хз) как человек занимавшийся футболом все школьные годы и имевший 1 разряд по шахматам одновременно, скажу что шахматы и футбол вообще никак не связаны друг с другом)
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