Мхитарян об ЛЧ: «Интер» не заслуживал поражения от «Ман Сити». Хотелось бы сыграть в финале еще раз и победить»

Генрих Мхитарян хочет выиграть Лигу чемпионов.

«Я бы хотел еще раз сыграть в финале и выиграть его. Мы не заслуживали поражения от «Манчестер Сити» (0:1).

Некоторые матчи бывают только раз или два в жизни. Мы многое обсуждали, чтобы понять, в чем мы можем прибавить. Это сделало нас сильнее.

И я бы хотел забить чуть больше голов, как в те времена, когда я играл на позиции второго форварда или твеквартисты», – сказал полузащитник «Интера» в интервью La Stampa.