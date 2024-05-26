Мхитарян об ЛЧ: «Интер» не заслуживал поражения от «Ман Сити». Хотелось бы сыграть в финале еще раз и победить»
Генрих Мхитарян хочет выиграть Лигу чемпионов.
«Я бы хотел еще раз сыграть в финале и выиграть его. Мы не заслуживали поражения от «Манчестер Сити» (0:1).
Некоторые матчи бывают только раз или два в жизни. Мы многое обсуждали, чтобы понять, в чем мы можем прибавить. Это сделало нас сильнее.
И я бы хотел забить чуть больше голов, как в те времена, когда я играл на позиции второго форварда или твеквартисты», – сказал полузащитник «Интера» в интервью La Stampa.