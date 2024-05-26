Мхитарян об ЛЧ: «Интер» не заслуживал поражения от «Ман Сити». Хотелось бы сыграть в финале еще раз и победить»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Генрих Мхитарян Футбол

Генрих Мхитарян хочет выиграть Лигу чемпионов.

«Я бы хотел еще раз сыграть в финале и выиграть его. Мы не заслуживали поражения от «Манчестер Сити» (0:1).

Некоторые матчи бывают только раз или два в жизни. Мы многое обсуждали, чтобы понять, в чем мы можем прибавить. Это сделало нас сильнее.

И я бы хотел забить чуть больше голов, как в те времена, когда я играл на позиции второго форварда или твеквартисты», – сказал полузащитник «Интера» в интервью La Stampa.

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19 комментариев
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Да, Сити знатно отскочил тогда. Должны памятник Лукаку поставить.
+21
-14
+7
Факт. Интер смотрелся более убедительно, но реализации их подвела
+14
-9
+5
Я, конечно, канистру и пепа не люблю, но интер просто лакичи, что вообще до финала дошли. Сити хотя бы баварию с реалом вынес, а интер порту, бенфику и собратьев. Их победа была бы несправедливой, имхо.
+6
-3
+3
По факту интер заслуживал ещё вылететь от Порту. Драконы обстучали все штанги в ответной игре 1/8. Генрих врёт как турок, так нельзя
+15
-13
+2
Ответ Иван Баланар
Да, Сити знатно отскочил тогда. Должны памятник Лукаку поставить.
🥱
+4
-2
+2
Снова припекает у Витька))
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
По факту интер заслуживал ещё вылететь от Порту. Драконы обстучали все штанги в ответной игре 1/8. Генрих врёт как турок, так нельзя
Но когда ПСЖ обстучал все штанги БД ты был другого мнения
+3
-2
+1
Всегда интересны эти рассуждения - "заслуживали - не заслуживали". Кто в решающей игре или в серии пенальти смог забить достаточное для победы количество голов, тот и заслужил. Исключение - результативные судейские ошибки. Все остальное - разговоры "в пользу бедных".
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Ответ Topwintop
Но когда ПСЖ обстучал все штанги БД ты был другого мнения
В смысле? БД самый левый финалист в ЛЧ этом формате. Монако, ТТХ и даже кринжтер легетимнее. У них -150 шансов в финале. Считай титул у реалки из винисиусов
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Ответ Homelander_666
Забивать нужно было. Пора заканчивать нытьё про заслуженность/незаслуженность победы. Реализация - вот что главное в футболе.
В той ЛЧ минимум три подарка Сити от судей-гол с фейк аута,левый пеналь РБ Лейпциг,не удаление за фол на Латаро
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Ответ Topwintop
В той ЛЧ минимум три подарка Сити от судей-гол с фейк аута,левый пеналь РБ Лейпциг,не удаление за фол на Латаро
Ошибки судей - это тоже часть игры. Никто от них не застрахован.
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