Мартин Киоун: «Арсенал» не выиграл АПЛ из-за Эмери, он отобрал у них 6 очков. Внешне он уважает свою бывшую команду, но внутри отчаянно стремился победить»

Теги Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Киоун Унаи Эмери Родри Футбол

Мартин Киоун заявил, что «Арсенал» упустил чемпионство в АПЛ из-за Унаи Эмери.

«Астон Вилла», которой руководит испанский специалист, всухую обыграла «канониров» в обоих матчах прошедшего сезона. В первому круге была домашняя победа со счетом 1:0, во втором – выездная со счетом 2:0.

В последнем туре команда Микеля Артеты потеряла шансы на титул, который в четвертый раз подряд достался «Манчестер Сити», опередившему их на 2 очка.

«Думаю, на самом деле «Арсенал» не выиграл чемпионат из-за Унаи Эмери. Он отобрал у «Арсенала» шесть очков, и я скажу это, потому что по-настоящему так чувствую: он как лебедь на поверхности – очень спокоен и с уважением относится к своей бывшей команде, но внутри он отчаянно [стремится победить].

И ему это удалось. Он помешал «Арсеналу» выиграть в АПЛ, это по-своему иронично. Я играл за оба этих прекрасных клуба, но «Вилла» была просто великолепна. Они начали сезон, пропустив пять мячей, и закончили его тем же, но между тем попали в первую четверку.

Уровень, который установил «Сити», это эталон, и я думаю, что «Арсенал» очень быстро его догонит. То, что сказал Родри: он хотел дать понять, что они лучшие, и это почти инициировало [борьбу] на следующий год.

Если бы я был игроком «Арсенала», то уходил бы на перерыв, думая об этом, чтобы использовать для подпитки и вернуться, разрывая», – заявил экс-игрок «Арсенала» и «Астон Виллы» для White and Jordan.

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Арсенала» в сезоне-2018/19.

Родри о превосходстве «Сити»: «Все дело в менталитете. Когда «Арсенал» приехал на «Этихад», я сказал: «Они не хотят нас победить, им достаточно ничьей». Мы бы так не поступили»

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35 комментариев
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Арсенал специально слил АВ 2 игры, чтобы ТТХ не попал в ЛЧ
+30
-2
+28
Он хоть знает против кого МС худший матч в сезоне сыграл?
+28
-1
+27
Ответ Obdob
Арсенал специально слил АВ 2 игры, чтобы ТТХ не попал в ЛЧ
А шпоры в ответ слили Ман Сити, чтобы Арсенал не выиграл АПЛ
+19
0
+19
Прикольные конечно канониры, ну не все , но многие. Все считают что кто-то виноват в их проблемах. То Тоттенхэм почему-то должен им был чемпионат выиграть, искренне обижались на своих врагов потом, лол. То Эмери гад не слил. Сами то играть не пробовали? Говорят помогает.

По Эмери вышла просто наикрасивейшая месть, хоть фильм снимай. Хоть ничего против Арсенала не имею, и скорее хотел бы их видеть чемпионами, чем надоевший МС, но крайне рад, что все так сложилось, это карма . Просто мед. Это привет фанам кто его в Арсенале гнобил, да и вообще клубу.
+14
0
+14
Напрашивается вывод. «Арсенал» уступил из-за тренеришки🤣
+3
0
+3
Ответ bat90
А шпоры в ответ слили Ман Сити, чтобы Арсенал не выиграл АПЛ
🤝
+2
0
+2
После окончания сезона легко находить параллели, но в тот момент, за десяток матчей до финиша, вряд ли кто-то хотя бы близко об этом думал. Единственное, что запомнилось - игроки Арсенала действительно сдались в том матче. Наверное, как раз то, о чем говорил недавно Родри. Пока нет опыта победителей, как у Сити или Реала.
+3
-1
+2
Ну почему нет. Эмери квалифицированный тренер. В Вилле у него получается. Отчего бы не щёлкнуть по носу бывшего работодателя.
Киоун всегда неглупый парень был. Верно подметил.
+2
0
+2
На самом деле Эмери в начале ставил Арсеналу очень симпатичный, зрелищный, вертикальный футбол и всё вроде неплохо работало, но потом что-то пошло не так…
+2
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+1
Правильно Эмери и сделал. Арсенал справедливо уступил в равной борьбе.
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Эталонный бред, конечно) так-то без этих 6 очков Астон вилла в лч бы не попала, но взяли они их только чтобы арсеналу насолить)))

Это такая чушь, что даже спорить не надо
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В следующем сезоне Эмери идёт за призами
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Ответ Obdob
Арсенал специально слил АВ 2 игры, чтобы ТТХ не попал в ЛЧ
Недооценённый коммент.
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Ответ ЗлойМайор
Вот так вот. Оказывается Эмери виноват. Кринж.
Авторы новости видимо намекают, что бывший тренер клуба обязан сливать ему же при встрече? Охранительное джентльменское правило!
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Ответ Cearvm
После окончания сезона легко находить параллели, но в тот момент, за десяток матчей до финиша, вряд ли кто-то хотя бы близко об этом думал. Единственное, что запомнилось - игроки Арсенала действительно сдались в том матче. Наверное, как раз то, о чем говорил недавно Родри. Пока нет опыта победителей, как у Сити или Реала.
Первый матч, да , еще ничего не понятно было. Но во втором матче, уже все ясно понимали, что чемпионство по сути проиграно. Суди сам, Ливерпуль оступился в субботу, выиграй у АВ тогда Арсенал он бы вышел на чистое первое, но проиграв отдал его МС. Это 33 тур, МС на 1м место, у кого-то были сомнения, что он его отдаст теперь?) Их не мало, фаны Арсенала после того матча были в тотальном унынии.
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Ответ Саша Вжухов
🐪 причём здесь?
Еще один фанатик Лжемессии🤮
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Даже полумёртвый МЮ обыграл Виллу один раз и второй матч в ничью .
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так и есть. Эмери раздвинул ноги перед Сити, а с Арсеналом и Ливерпулем уперся.
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Если бы сыграл вничью во втором матче, то слив титула был бы еще обиднее наверно
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Смешно
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Не знаю что он точно хотел сказать, но Эмери - точно молодец.
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Может Эмери, он же пять раз выводивший 3 команды в финал лиги Европы, в четырех из них выигрывая турнир, он же чемпион Франции, двухкратный обладатель кубка Франции, два раза выигрывая супер кубок Франции, или как сказал один великий игрок, просто «тренеришка». Просто хотел вывести Астон Виллу в лигу чемпионов впервые за 41 год? Доказывать этому мистеру нечего. Его результаты говорят сами за себя.
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Не надо было донным Фулхэму и Вест Хэму проигрывать.
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"Он с уважением относится к своей старой команде, но внутри он отчаянно стремится победить"

Странное заявление, он что, поддаваться должен был Арсеналу? Думаю Эмери вообще в каждом матче отчаянно стремится победить.
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Арсенал выиграл залу п л
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Чемпионская арка арсенальская где-то стоит сейчас зато :D
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А он должен был специально арсеналу проиграть?
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Вот так вот. Оказывается Эмери виноват. Кринж.
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