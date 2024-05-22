Мартин Киоун: «Арсенал» не выиграл АПЛ из-за Эмери, он отобрал у них 6 очков. Внешне он уважает свою бывшую команду, но внутри отчаянно стремился победить»

Мартин Киоун заявил, что «Арсенал» упустил чемпионство в АПЛ из-за Унаи Эмери.

« », которой руководит испанский специалист, всухую обыграла «канониров» в обоих матчах прошедшего сезона. В первому круге была домашняя победа со счетом 1:0, во втором – выездная со счетом 2:0.

В последнем туре команда потеряла шансы на титул, который в четвертый раз подряд достался « », опередившему их на 2 очка.

«Думаю, на самом деле «Арсенал» не выиграл чемпионат из-за . Он отобрал у «Арсенала» шесть очков, и я скажу это, потому что по-настоящему так чувствую: он как лебедь на поверхности – очень спокоен и с уважением относится к своей бывшей команде, но внутри он отчаянно [стремится победить].

И ему это удалось. Он помешал «Арсеналу» выиграть в , это по-своему иронично. Я играл за оба этих прекрасных клуба, но «Вилла» была просто великолепна. Они начали сезон, пропустив пять мячей, и закончили его тем же, но между тем попали в первую четверку.

Уровень, который установил «Сити», это эталон, и я думаю, что «Арсенал» очень быстро его догонит. То, что сказал Родри: он хотел дать понять, что они лучшие, и это почти инициировало [борьбу] на следующий год.

Если бы я был игроком «Арсенала», то уходил бы на перерыв, думая об этом, чтобы использовать для подпитки и вернуться, разрывая», – заявил экс-игрок «Арсенала» и «Астон Виллы» для White and Jordan.

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Арсенала» в сезоне-2018/19.

Родри о превосходстве «Сити»: «Все дело в менталитете. Когда «Арсенал» приехал на «Этихад», я сказал: «Они не хотят нас победить, им достаточно ничьей». Мы бы так не поступили»