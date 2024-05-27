Личка позвал Ройса в «Динамо»: «Марко, приглашаем тебя, без всяких проблем забираем к себе! Люблю конкуренцию в команде, наши игроки понравились бы ему, думаю»

Марцел Личка позвал уходящего из «Боруссии» Марко Ройса в московское «Динамо».

Напомним, 34-летний полузащитник покинет «Боруссию» по окончании сезона и станет свободным агентом.

« – свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (улыбается)

Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» – заявил главный тренер бело-голубых.

С «Боруссией» Ройс становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны. 1 июня немецкий клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».