Личка позвал Ройса в «Динамо»: «Марко, приглашаем тебя, без всяких проблем забираем к себе! Люблю конкуренцию в команде, наши игроки понравились бы ему, думаю»

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Марко Ройс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка позвал уходящего из «Боруссии» Марко Ройса в московское «Динамо».

Напомним, 34-летний полузащитник покинет «Боруссию» по окончании сезона и станет свободным агентом.

«Марко Ройс – свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! (улыбается)

Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» – заявил главный тренер бело-голубых.

С «Боруссией» Ройс становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны. 1 июня немецкий клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После следующего сезона, когда Динамо как всегда обделается: "Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс...Он снова не чемпион."
+13
-2
+11
Ответ Николай Бойко
После следующего сезона, когда Динамо как всегда обделается: "Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс...Он снова не чемпион."
Тоже самое будет если он и к нам перейдет
+3
0
+3
Обеими руками за!
+2
0
+2
Максимилиан Филипп не даст соврать
+1
0
+1
А что он отмечает? Бронзу?
0
0
0
Ответ Владислав Сабельников
Тоже самое будет если он и к нам перейдет
Увы, всё так. До сих пор поражаюсь самодурству Галицкого.
+1
-1
0
Ответ Николай Бойко
После следующего сезона, когда Динамо как всегда обделается: "Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс...Он снова не чемпион."
хватит ёрничай,у Динамо бронза.Бронза тоже металл.
0
0
0
Ответ Николай Бойко
После следующего сезона, когда Динамо как всегда обделается: "Марко Ройс, мой любимый Марко Ройс...Он снова не чемпион."
У Ройса хоть какие-то трофеи были в БД. В Динамо даже Кубок не возьмет
0
0
0
Ответ Барыга блинами
У Ройса хоть какие-то трофеи были в БД. В Динамо даже Кубок не возьмет
Какие у Ройса трофеи были?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий