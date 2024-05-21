«Боруссия» рассматривает подписание Сперцяна на замену Ройсу (Transfermarkt)
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Германии.
По информации редакции Transfermarkt, дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Краснодара» в качестве замены уходящему летом Марко Ройсу.
Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ 23-летний футболист провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Надо бежать, просто брать и бежать в Боруссию.
Так что, насколько утка, еще неизвестно
Спермян
Идеальный вариант клуба для него.