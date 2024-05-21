«Боруссия» рассматривает подписание Сперцяна на замену Ройсу (Transfermarkt)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Германии.

По информации редакции Transfermarkt, дортмундская « » рассматривает вариант с подписанием полузащитника « » в качестве замены уходящему летом .

Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне Мир 23-летний футболист провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.