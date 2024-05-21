«Боруссия» рассматривает подписание Сперцяна на замену Ройсу (Transfermarkt)

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Марко Ройс Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Германии.

По информации редакции Transfermarkt, дортмундская «Боруссия» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Краснодара» в качестве замены уходящему летом Марко Ройсу.

Контракт Сперцяна с российским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне Мир РПЛ 23-летний футболист провел 28 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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45 комментариев
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Эдуард Сперцян, мой любимый Эдуард Сперцян
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Ответ pit4er
Эдуард Сперцян, мой любимый Эдуард Сперцян
Он снова не чемпион России
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Это лучшее что может случится с Эдуардом.
Надо бежать, просто брать и бежать в Боруссию.
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Ответ Константин Шангареев
Если объективно, Сперцян - далеко не Ройс.
Ну если объективно, то ему всего 23. Я не сравниваю конечно, но Модрич например в 23 только в тоттенхэм перешел.
+2
0
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А если не заиграет, надо будет насмехаться: «хаха, поверил в себя, кому он там был нужен?» Классика спортсовчан, ещё и под весьма вероятной уткой🤓
Фабрицио Романо дал инсайд
Так что, насколько утка, еще неизвестно
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Ответ Aleksey Yashin
Он снова не чемпион России
А что, как раз наберётся подобного опыта для БД😏
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ну за сперцяном довольно пристально в прошлом году аякс следил, не думаю что далеки от правды эти слухи
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Где-то писали, что главный скаут Аякса, который топил за приобретение Эдуарда в прошлом году теперь перешёл в Дортмунд. Если это так, то более менее логично выглядит
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вполне равноценная замена, Сперцян даже классом повыше, и намного.
Это шутка такая? Где он там выше классом😁
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Ответ Олег Самсонович
всегда была интересна эта фамилия Сперцян.
Спердян
Спермян
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Ответ Константин Шангареев
Если объективно, Сперцян - далеко не Ройс.
Но если возьмут-будет ТОП-трансфер.Все от него зависит,а я просто буду верить,что все получится!
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Ответ rigobersong
Ничего себе, первый клуб в европе и сразу победитель ЛЧ, для Сперцяна просто топ:))
Мы конечно знаем, что ты не любишь Реал, но ты погоди, курица в гнезде еще, а бабка уже на базаре яйцами торгует
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Если это не вброс, и даже если он сядет на лавку в Боруссии - это, несомненно, лучшее, о чем мог мечтать футболист из нашего чемпионата. Надо соглашаться даже, если жить предложат на базе клуба. (Один известный футболист уже прошел этот путь))
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Если объективно, Сперцян - далеко не Ройс.
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Это было бы интересно...
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Один уже уходил в Боруссию, сейчас в греции на море отдыхает.
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Реал рассматривает подписание Сутормина на замену Кроосу
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Новый сезон любимого сериала! Кто же из персонажей покинет нас в этот раз!!!??
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Ответ pit4er
Эдуард Сперцян, мой любимый Эдуард Сперцян
А ты что, представитель самого древнего народа?)))
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Если это так - Сперцяну нужно быстрее паковать чемоданы !
Идеальный вариант клуба для него.
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Утиный шашлык
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всегда была интересна эта фамилия Сперцян.
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Ответ Денис Гончаров
Ну если объективно, то ему всего 23. Я не сравниваю конечно, но Модрич например в 23 только в тоттенхэм перешел.
Только Модрич уже тогда играл на других скоростях.
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тоже на 11 лет надеюсь?
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Ответ Kirlian
Спердян Спермян
😁)+
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На банку? )
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Ответ Juriy_FCZ
Это шутка такая? Где он там выше классом😁
Естественно шутка.
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Ответ Russ Ivan
Тюкавян в разы сильнее, лучше его!
Петросян думаю ещё лучше!)
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