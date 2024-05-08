Ройс провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити». Полузащитник покидает «Боруссию»

Теги Боруссия Дортмунд МЛС бундеслига Германия возможные трансферы Марко Ройс Сент-Луис Сити Футбол

Марко Ройс контактирует с клубом МЛС.

Как сообщает The Athletic, полузащитник «Боруссии» провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити». Однако процесс находится на очень ранней стадии, и 34-летний футболист рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.

Ройс покинет дортмундский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Марко провел 24 матча в Бундеслиге, забив 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?

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4 комментария
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Боруссии надо его именем назвать если не стадион, то уж улицу какую-нибудь точно). Травмы конечно очень сильно повлияли на карьеру, мог бы и чемпионом мира стать, да и с клубом большего добиться
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+3
Напоследок люлей от Реала получит в финале
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В Интер бы его
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