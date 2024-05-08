Ройс провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити». Полузащитник покидает «Боруссию»
Марко Ройс контактирует с клубом МЛС.
Как сообщает The Athletic, полузащитник «Боруссии» провел предварительные переговоры с «Сент-Луис Сити». Однако процесс находится на очень ранней стадии, и 34-летний футболист рассматривает множество вариантов продолжения карьеры.
Ройс покинет дортмундский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.
В текущем сезоне Марко провел 24 матча в Бундеслиге, забив 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ройс отказывал очень многим топам. Почему не пошел в «ПСЖ», «Баварию», «Реал» и «Барсу»?