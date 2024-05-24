Почеттино получит 3 млн фунтов после ухода из «Челси». За Мареску клубу нужно заплатить 7,5 млн
Маурисио Почеттино получит компенсацию после расторжения контракта с «Челси».
Лондонский клуб и аргентинский специалист ранее договорились о завершении сотрудничества после сезона, в котором команда заняла шестое место в АПЛ.
По информации talkSPORT, размер неустойки тренеру составит три миллиона фунтов.
Также сообщается, что Маурисио Почеттино на посту тренера «Челси» может заменить Энцо Мареска, возглавляющий «Лестер».
Лондонцы собираются сделать запрос на разрешение на переговоры со специалистом.
В контракте тренера с «Лестером» размер компенсации установлен в размере 7,5 миллионов фунтов.
Вы матчи видели? )) Там тот же ВХЮ, который был разгромлен, на деле обстучал наши перекладины и штанги раз 5, и так везде было.)) Игра была только в атаке и то со скрипом( Привет, реализации Джексона), в обороне и полузащите её не проглядывалось.
Травмы - скажете вы, и будете правы отчасти, но от чего травмируются игроки? От медштаба, который только ЛЕЧИТ эти травмы? Или от владельцев, которые платят им ЗП? Игроки получают травмы от физических нагрузок и тренировочного процесса. Кто управляет этим? Бинго! Тренерский штаб!
Еще к потери очкам привели странные тренерские решения, например: игнор Маатсена, ставя на ЛЗ одного из лучших молодых ЦЗ Коллвилла и Дисаси, поздние замены и тактические решения.
Да, была серия побед в конце сезона, но при таком диком фарте)) Я не понимаю, что вы тут устроили за протесты в пользу Поча? ))
Абрамович бы его уволил еще в декабре-ноябре ))
Заплатить неустойку не только ему, но и вновь приходящему тренеру - это точно про наличие лишних денег :)