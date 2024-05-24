Почеттино получит 3 млн фунтов после ухода из «Челси». За Мареску клубу нужно заплатить 7,5 млн

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино получит компенсацию после расторжения контракта с «Челси».

Лондонский клуб и аргентинский специалист ранее договорились о завершении сотрудничества после сезона, в котором команда заняла шестое место в АПЛ.

По информации talkSPORT, размер неустойки тренеру составит три миллиона фунтов.

Также сообщается, что Маурисио Почеттино на посту тренера «Челси» может заменить Энцо Мареска, возглавляющий «Лестер».

Лондонцы собираются сделать запрос на разрешение на переговоры со специалистом.

В контракте тренера с «Лестером» размер компенсации установлен в размере 7,5 миллионов фунтов.

19 комментариев
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Крутой Почеттино поднимал Челси, в благодарность уволен за 3 печеньки
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Ну могло быть и побольше, но все равно неплохо, учитывая, что он ушел от этого клоуна после серии побед и наверняка получит хорошие предложения сейчас из клубов как минимум не хуже
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Боули просто ищет тренера, который согласится играть по его схеме - 4-4-3. А попадаются одни профаны
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Они там реально неадекватные. У клуба проблемы с ФФП, поэтому нужно уволить тренера, с которым появилась какая-то игра, чтоб оплатить ему компенсацию, а взамен оплатить компенсацию ещё и для тренера из Шипа, хотя есть свободные тренеры типа Конте. Ну самое главное - закупка школьников за овпер прайс по расписанию 🙈
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Подготовка в драфту идет полным ходом
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И, как следствие, продать еще половину игроков академии. Бизнесмены хре…ы
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Сумма нешуточная. 6890 Суторминых можно приобрести
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Не могло быть побольше, у него только год контракта оставался
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Как же меня улыбают люди, которые пишут о серии побед, как факторе несправедливого увольнения.))
Вы матчи видели? )) Там тот же ВХЮ, который был разгромлен, на деле обстучал наши перекладины и штанги раз 5, и так везде было.)) Игра была только в атаке и то со скрипом( Привет, реализации Джексона), в обороне и полузащите её не проглядывалось.
Травмы - скажете вы, и будете правы отчасти, но от чего травмируются игроки? От медштаба, который только ЛЕЧИТ эти травмы? Или от владельцев, которые платят им ЗП? Игроки получают травмы от физических нагрузок и тренировочного процесса. Кто управляет этим? Бинго! Тренерский штаб!
Еще к потери очкам привели странные тренерские решения, например: игнор Маатсена, ставя на ЛЗ одного из лучших молодых ЦЗ Коллвилла и Дисаси, поздние замены и тактические решения.
Да, была серия побед в конце сезона, но при таком диком фарте)) Я не понимаю, что вы тут устроили за протесты в пользу Поча? ))
Абрамович бы его уволил еще в декабре-ноябре ))
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Ответ Акер
Они там реально неадекватные. У клуба проблемы с ФФП, поэтому нужно уволить тренера, с которым появилась какая-то игра, чтоб оплатить ему компенсацию, а взамен оплатить компенсацию ещё и для тренера из Шипа, хотя есть свободные тренеры типа Конте. Ну самое главное - закупка школьников за овпер прайс по расписанию 🙈
Конте уже проходили, в лице Марески пытаются найти ещё одного Артету
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Мареска из шипа блеат. Лучше б уж Моур в 3 раз зашёл
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жаль фанатов Челси, из топ клуба сделали шапито
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Понятно у него бэкграунд не как у Маура и Конте, но маловато- на уровне Лэмпарда (2 млн)
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С этим набором футболистов, сформированным будто школьником, который только включил Football Manager впервые (уж извините, но это командой трудно назвать), Поч смог сделать что-то вменяемое и относительно рабочее. Да его должны были оставить +эти же 3 млн. накинуть сверху чтобы он даже не думал уходить. Эххх, а не так давно Челси славился своим очень грамотным менеджментом, который можно было смело брать в пример другим клубам.
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Уволить тренера с которым в конце сезона появилась игра и завоевали право играть в еврокубках - похоже на клоунаду.
Заплатить неустойку не только ему, но и вновь приходящему тренеру - это точно про наличие лишних денег :)
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Ответ Вадим Сидоров
Понятно у него бэкграунд не как у Маура и Конте, но маловато- на уровне Лэмпарда (2 млн)
И там, и там было по обоюдному согласию. Так что это скорее, выходное пособие, а не неустойка.
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Ответ Djonjo
Конте уже проходили, в лице Марески пытаются найти ещё одного Артету
А найдут в итоге ещё одного Поттера, чтоб в итоге платить ему компенсацию в середине сезона за разрыв контракта. Мы эту схему знаем наизусть.
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Ответ Акер
Они там реально неадекватные. У клуба проблемы с ФФП, поэтому нужно уволить тренера, с которым появилась какая-то игра, чтоб оплатить ему компенсацию, а взамен оплатить компенсацию ещё и для тренера из Шипа, хотя есть свободные тренеры типа Конте. Ну самое главное - закупка школьников за овпер прайс по расписанию 🙈
да ничего страшного не произойдет если Челси ещё миллиард потратят,, ну снимут с Эвертона ещё очки
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