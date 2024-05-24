Почеттино получит 3 млн фунтов после ухода из «Челси». За Мареску клубу нужно заплатить 7,5 млн

Маурисио Почеттино получит компенсацию после расторжения контракта с «Челси».

Лондонский клуб и аргентинский специалист ранее договорились о завершении сотрудничества после сезона, в котором команда заняла шестое место в .

По информации talkSPORT, размер неустойки тренеру составит три миллиона фунтов.

Также сообщается, что на посту тренера « » может заменить , возглавляющий « ».

Лондонцы собираются сделать запрос на разрешение на переговоры со специалистом.

В контракте тренера с «Лестером» размер компенсации установлен в размере 7,5 миллионов фунтов.