Мареска – главный кандидат на пост тренера «Челси». За него нужно будет заплатить «Лестеру» 10 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер Роберто Де Дзерби Томас Франк Футбол

Энцо Мареска – главный кандидат на пост тренера «Челси».

Лондонский клуб запросил у «Лестера» официальное разрешение на переговоры с итальянским специалистом. Обсуждения выходят на продвинутую стадию, сообщает The Telegraph. 

«Челси» также рассматривает варианты с назначением Роберто Де Дзерби и Томаса Франка, однако кандидатура Марески является предпочтительной. Лондонцы будут вынуждены заплатить его нынешнему клубу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов, если сделка будет оформлена. 

Ранее стало известно, что «синие» перестали интересоваться Кираном Маккенной. 

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21 комментарий
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У всех топ клубов пошла мода на учеников Гвардиолы?
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Очередное доказательство, что увольнение Поча было эмоциональным и резким. И доказывает, что нет никакого плана Б у владельцев Челси. Только и слышу «у нас проект», «верьте в процесс», «долгосрочная стратегия».
Четыре тренера за два года, вот это стратегия.
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Чесли всегда покупает - игроков или тренеров.
Бесплатно для них - моветон, правило плохо вкуса.
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Зачем выгнали Почетино?
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Ответ Юрий Кечко
Че за мода пошла на отступные за тренера Раньше казалось тренер подал в отставку если что и все , не было такого
За игроков деньги платят, почему за тренеров нельзя?
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Ответ Юрий Кечко
Че за мода пошла на отступные за тренера Раньше казалось тренер подал в отставку если что и все , не было такого
Потому что контракт не разорвать тем, что ты просто подал в отставку. А командам поменьше видимо надоело, что у них могут в любой момент выдернуть ключевую фигуру.
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Тухель если что хочет обратно в АПЛ. Какой Мареска? 😃
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Менеджмент Баварии, Милана и Челси ведут непримиримирую гонку по неадекватности
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Ответ Юрий Кечко
Че за мода пошла на отступные за тренера Раньше казалось тренер подал в отставку если что и все , не было такого
У тренера действующий контракт. Если он подаст в отставку по собственному желанию, а клуб ему в этом откажет, то тренер должен выплатить неустойку, чтобы уйти.
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Лестеру надо продавать и не париться, таких физруков как грязи, заменят легко
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Да кто эти ваши Маккенна и Мареска? После удачного выступления в Чемпионшипе за ними охотятся все топ-клубы как минимум Англии, причем выкидывают уже сложившихся специалистов. У Компани хоть футбольная биография за него играет. Нужна аналитика sports!
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Ответ Football Forever
У всех топ клубов пошла мода на учеников Гвардиолы?
Да. Как в НБА на учеников Поповича.
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Ответ Юрий Кечко
Че за мода пошла на отступные за тренера Раньше казалось тренер подал в отставку если что и все , не было такого
Помоему именно Челси эту моду и ввели, Моур, Боаш
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Ответ Юрий Кечко
Потому что клубам не выгодно держать тренера который хочет уйти , если футболиста можно сослать в дубль и заменить другим используя это как способ манипуляции для достижения каких либо своих условий , то тренер может откровенно начать чудить с составом например , а что ты ему сделаешь ? В контракте не прописано же какой должен быть состав , так что тут все на тоненького
Бред. Другой клуб хочет твоего тренера, а ты за деньги и не против - почему нет? Для Марески это шаг вперед, Челси получает тренера, Лестер нужные ему бабки, тем более с санкциями от АПЛ лисы скорее всего вернутся в шип и бабки им ой как нужны. Все довольны
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Ответ Юрий Кечко
Как это отменяет мой тезис о том что раньше за тренеров не платили ?
Платили. Например, Челси за Моуринью платил Порту еще в 2004 году.
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Мареска за 10 лямов ?
Пусть берут Тедеско , явно дешевле выйдет !))
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Есть свободный Де Дзерби,который уже показал себя в АПЛ, неа, пригласим тренера,который не смог вывести Лидс АПЛ,так еще и заплатим за него
Логика Боули
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поздравляю итальянского судью
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