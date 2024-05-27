«Челси» перестал интересоваться Маккенной на пост тренера. В шорт-листе остались Мареска и Франк
«Челси» перестал интересоваться Кираном Маккенной.
Ранее «синие» рассматривали главного тренера «Ипсвича» в качестве замены уволенному недавно Маурисио Почеттино.
Таким образом, в шорт-листе «Челси» остались Энцо Мареска из «Лестера» и Томас Франк («Брентфорд»).
По итогам прошедшего сезона Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ. Сообщалось, что для 38-летнего североирландца приоритет – вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он работал ассистентом при Жозе Моуринью и Оле-Гуннаре Сульшере.
Кто же это...
А, там вроде Почеттино освободился недавно!