«Челси» перестал интересоваться Маккенной на пост тренера. В шорт-листе остались Мареска и Франк

«Челси» перестал интересоваться Кираном Маккенной.

Ранее «синие» рассматривали главного тренера « » в качестве замены уволенному недавно Маурисио Почеттино.

Таким образом, в шорт-листе « » остались из « » и Томас Франк (« »).

По итогам прошедшего сезона Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ. Сообщалось, что для 38-летнего североирландца приоритет – вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он работал ассистентом при Жозе Моуринью и Оле-Гуннаре Сульшере.