«Челси» перестал интересоваться Маккенной на пост тренера. В шорт-листе остались Мареска и Франк

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска отставки Лестер Ипсвич Брентфорд Томас Франк Киран Маккенна Футбол

«Челси» перестал интересоваться Кираном Маккенной.

Ранее «синие» рассматривали главного тренера «Ипсвича» в качестве замены уволенному недавно Маурисио Почеттино.

Таким образом, в шорт-листе «Челси» остались Энцо Мареска из «Лестера» и Томас Франк («Брентфорд»).

По итогам прошедшего сезона Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ. Сообщалось, что для 38-летнего североирландца приоритет – вернуться в «Манчестер Юнайтед», где он работал ассистентом при Жозе Моуринью и Оле-Гуннаре Сульшере.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шорт-лист стал very short
+5
0
+5
Франк Лэмпард?
+5
-2
+3
Франко хороший тренер, титулы обеспечены..
+1
-1
0
Мареска и Франк откажут. Будет борьба за Компани
+1
-1
0
Это новости для прессы. Челси примет ДеЗерби
0
0
0
Лучше бы Поча оставили 🤦
0
0
0
Ну и бред. Есть ощущение, что с командой малолеток, где "старикам" после ухода Силвы и тридцати не будет, нужен очень опытный тренер, желательно, чтобы он имел статус человека, умеющего работать с молодежью. Как с этим связаны Мареска из Шипа и датчанин, который работал с Брондбю и командой уровня Шипа? Мы точно про претендентов на ЛЧ с бездонным бюджетом говорим?
0
0
0
Нужен тренер, который умеет развивать молодёжь, имеет опыт работы в топ-клубах, сможет бороться на 2 фронта в лиге и еврокубках...
Кто же это...
А, там вроде Почеттино освободился недавно!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий