«Зенит» может отдать Изидора в аренду после выкупа у «Локомотива». Форвард забил 2 гола за петербуржцев

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Вильзон Изидор может уйти из «Зенита» в аренду.

В апреле появилась информация, что опция обязательного выкупа нападающего активирована, и «Зенит» заплатит «Локомотиву» 4 млн евро. В петербуржском клубе это опровергли.

По сведениям «Чемпионата», «Зенит» выкупит француза, но может отдать его в аренду.

Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб 23-летний игрок провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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35 комментариев
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Статистика такая себе. Не впечатлил совсем.
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Удивительная аномалия в Зените в этом сезоне с атакующими игроками: ни один игрок стабильно весь сезон не давал результата в нападении. Давно такого не припомню. Кассьерра просто ужасен во втором круге, а все голы, забитые в первом - это скорее оверперфоманс и накопленная удача за прошлый сезон, где он запарывал все что только можно.
Остальные атакующие игроки Зенита ещё хуже. Артур и Изидор не вписались, Сергеев сдулся, Мостовой стал игроком уровня ФНЛ.
Педро и Мантуан в отдельно взятых матчах могли сверкнуть, но потом затухнуть на несколько игр вперёд.

Летом обязательно нужно покупать хорошего нападающего, который будет правильно исполнять свои профильные функции, потому что нынешние этого, увы, делать не могут
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Ответ Кирилл Демченко
А кто при семаке начал прогрессировать? По-моему все игроки сдувались у него.
Да много кто, если вспоминать первые сезоны: Дриусси(хоть и не в роли форварда), Оздоев, Караваев, Азмун, в какой-то мере Ерохин, полноценно раскрылся Дзюба. В первом сезоне Семак из г и палок слепил чемпиона. Во втором сезоне Зенит стал выглядеть интереснее в плане игры, а уже затем в команду начали приезжать звёзды по меркам РПЛ.
Сейчас внешние факторы сдерживают развитие всех наших клубов, поэтому и происходит деградация.
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Ответ Дмитрий9779
А потом была информация,что опция выкупа не активирована.И на кой нужен легионер,который хуже россиян?А потом ещё заморачиваться отдавать его в аренду. По данным источника издания, столичный клуб в ближайшее время получит 4 млн евро, которые пойдут на транши за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси. — Соответствует ли эта информация действительности? — Не соответствует, у нас есть время, — сказал в интервью газете «Спорт-Экспресс» Медведев.
По условиям аренды - выкуп обязателен. Теперь Изи ваша проблема
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Ответ Stas Politik
Удивительная аномалия в Зените в этом сезоне с атакующими игроками: ни один игрок стабильно весь сезон не давал результата в нападении. Давно такого не припомню. Кассьерра просто ужасен во втором круге, а все голы, забитые в первом - это скорее оверперфоманс и накопленная удача за прошлый сезон, где он запарывал все что только можно. Остальные атакующие игроки Зенита ещё хуже. Артур и Изидор не вписались, Сергеев сдулся, Мостовой стал игроком уровня ФНЛ. Педро и Мантуан в отдельно взятых матчах могли сверкнуть, но потом затухнуть на несколько игр вперёд. Летом обязательно нужно покупать хорошего нападающего, который будет правильно исполнять свои профильные функции, потому что нынешние этого, увы, делать не могут
А кто при семаке начал прогрессировать? По-моему все игроки сдувались у него.
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Абсолютно бесполезный трансфер. Для Зенита. А для локо успешная продажа.
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Ожидал большего
Возможно сможет еще найти себя
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На кой ляд он нужен. Ерохин и то со своими скромными минутами и то эффективнее
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Ответ Shikari
Ожидал от него что-то? Он же дно футболист, что он может показать? Кроме удара ничего нет
ты его игру видел хоть или рандомно пишешь?) козырь у него скорость, получше удара будет.
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Нормально так шишкановские с газа живут
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Куда? В Локомотив?)
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Зачем выкупать , а потом отдавать в аренду?
Или это "братская" аренда - в Сочи ?
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Надо конечно избавляться и освобождать легионерское место
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Класс новость!
Может отдать, может не отдать....
Может выкупит, может не выкупит...
Информативно
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Зенит отдаст в аренду Изидора в Локомотив, с правом выкупа)
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Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст. Но уже дороже.
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Только не в Локомотив🙏
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Достаточно таких можно перечислить
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Ответ Всеволод Бобров
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Урал в аренду всех подбирает
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Ответ Максимка Слэм
ты его игру видел хоть или рандомно пишешь?) козырь у него скорость, получше удара будет.
В Локо видел, потому что в других командах он особо не играл
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Ответ Stas Politik
Удивительная аномалия в Зените в этом сезоне с атакующими игроками: ни один игрок стабильно весь сезон не давал результата в нападении. Давно такого не припомню. Кассьерра просто ужасен во втором круге, а все голы, забитые в первом - это скорее оверперфоманс и накопленная удача за прошлый сезон, где он запарывал все что только можно. Остальные атакующие игроки Зенита ещё хуже. Артур и Изидор не вписались, Сергеев сдулся, Мостовой стал игроком уровня ФНЛ. Педро и Мантуан в отдельно взятых матчах могли сверкнуть, но потом затухнуть на несколько игр вперёд. Летом обязательно нужно покупать хорошего нападающего, который будет правильно исполнять свои профильные функции, потому что нынешние этого, увы, делать не могут
Согласен с вами в этом сезоне Зенит плохо играет некоторые играки не приносять пользу комаде
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Ответ Stas Politik
Да много кто, если вспоминать первые сезоны: Дриусси(хоть и не в роли форварда), Оздоев, Караваев, Азмун, в какой-то мере Ерохин, полноценно раскрылся Дзюба. В первом сезоне Семак из г и палок слепил чемпиона. Во втором сезоне Зенит стал выглядеть интереснее в плане игры, а уже затем в команду начали приезжать звёзды по меркам РПЛ. Сейчас внешние факторы сдерживают развитие всех наших клубов, поэтому и происходит деградация.
Дриусии при Манчини набрал 10 очков и смотрелся хорошо.
Ерохин тоже самое при Манчини набрал 10 очков, уже стабильно год как вызывался в сборную, а при семаке он просто стал игроком который может выйти с замены и забить
По мне как Караваев пришел бегунком так им и остался, навесы по мне с каждым годом только хуже становились , врываться в штрафную он вообще перестал , какого то прогресса я правда не вижу
Про оздоева я вообще не хочу говорить.
Азмун стал лучше играть, потому что перешёл в атакующую команду , которая играет первым номером , поэтому и начал клепать.
Дзюба и при других тренерах забивал по 15-17 мячей в рпл, вряд-ли Семак смог бы начуить чему то нового Дзюбу которому уже было 28-29 лет и 12 лет карьеры в рпл.

насчёт сдерживающих факторов, у зенита отличный состав и сильные леги, при которых наши игроки должны развиваться
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Ответ Дмитрий9779
А потом была информация,что опция выкупа не активирована.И на кой нужен легионер,который хуже россиян?А потом ещё заморачиваться отдавать его в аренду. По данным источника издания, столичный клуб в ближайшее время получит 4 млн евро, которые пойдут на транши за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси. — Соответствует ли эта информация действительности? — Не соответствует, у нас есть время, — сказал в интервью газете «Спорт-Экспресс» Медведев.
Я думаю, по окончанию сезона активируется автоматически. Формально Медведев прав-сезон не закончился, еще аренда идет
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Ответ monah
Я думаю, по окончанию сезона активируется автоматически. Формально Медведев прав-сезон не закончился, еще аренда идет
Скоро узнаем,но думаю в Зените его не будет.
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