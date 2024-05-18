«Зенит» может отдать Изидора в аренду после выкупа у «Локомотива». Форвард забил 2 гола за петербуржцев

Вильзон Изидор может уйти из «Зенита» в аренду.

В апреле появилась информация, что опция обязательного выкупа нападающего активирована, и «Зенит» заплатит « » 4 млн евро. В петербуржском клубе это опровергли.

По сведениям «Чемпионата», « » выкупит француза, но может отдать его в аренду.

был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб 23-летний игрок провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.