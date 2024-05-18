«Зенит» может отдать Изидора в аренду после выкупа у «Локомотива». Форвард забил 2 гола за петербуржцев
Вильзон Изидор может уйти из «Зенита» в аренду.
В апреле появилась информация, что опция обязательного выкупа нападающего активирована, и «Зенит» заплатит «Локомотиву» 4 млн евро. В петербуржском клубе это опровергли.
По сведениям «Чемпионата», «Зенит» выкупит француза, но может отдать его в аренду.
Изидор был арендован «Зенитом» у «Локомотива» в летнее трансферное окно. За петербургский клуб 23-летний игрок провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Остальные атакующие игроки Зенита ещё хуже. Артур и Изидор не вписались, Сергеев сдулся, Мостовой стал игроком уровня ФНЛ.
Педро и Мантуан в отдельно взятых матчах могли сверкнуть, но потом затухнуть на несколько игр вперёд.
Летом обязательно нужно покупать хорошего нападающего, который будет правильно исполнять свои профильные функции, потому что нынешние этого, увы, делать не могут
Сейчас внешние факторы сдерживают развитие всех наших клубов, поэтому и происходит деградация.
Возможно сможет еще найти себя
Или это "братская" аренда - в Сочи ?
Может отдать, может не отдать....
Может выкупит, может не выкупит...
Информативно
Ерохин тоже самое при Манчини набрал 10 очков, уже стабильно год как вызывался в сборную, а при семаке он просто стал игроком который может выйти с замены и забить
По мне как Караваев пришел бегунком так им и остался, навесы по мне с каждым годом только хуже становились , врываться в штрафную он вообще перестал , какого то прогресса я правда не вижу
Про оздоева я вообще не хочу говорить.
Азмун стал лучше играть, потому что перешёл в атакующую команду , которая играет первым номером , поэтому и начал клепать.
Дзюба и при других тренерах забивал по 15-17 мячей в рпл, вряд-ли Семак смог бы начуить чему то нового Дзюбу которому уже было 28-29 лет и 12 лет карьеры в рпл.
насчёт сдерживающих факторов, у зенита отличный состав и сильные леги, при которых наши игроки должны развиваться