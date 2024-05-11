Тюкавин – первый игрок «Динамо» в XXI веке, забивший в 6 подряд матчах РПЛ

Константин Тюкавин забивает в шестом матче подряд в чемпионате России.

« » в гостях играет с «Балтикой» (1:0, первый тайм).

Тюкавин отличился на 3-й минуте. Он стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в шести подряд матчах в чемпионата России.

Всего в текущем столетии было 14 таких серий. Тюкавин – третий среди игроков по возрасту: («Зенит») – 19 лет 231 дня, Вильзон Изидор («Локомотив») – 21 год 233 дня, – 21 год 234 дня.

В текущем сезоне у Тюкавина за 27 игр 15 голов и 8 результативных передач. Константин – второй в списке бомбардиров, он уступает Матео Кассьерре из «Зенита» один мяч.

Статистика Тюкавина – здесь.