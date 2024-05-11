Тюкавин – первый игрок «Динамо» в XXI веке, забивший в 6 подряд матчах РПЛ

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Балтика рекорды Вильзон Изидор Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин забивает в шестом матче подряд в чемпионате России.

«Динамо» в гостях играет с «Балтикой» (1:0, первый тайм).

Тюкавин отличился на 3-й минуте. Он стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в шести подряд матчах в чемпионата России.

Всего в текущем столетии было 14 таких серий. Тюкавин – третий среди игроков по возрасту: Александр Кержаков («Зенит») – 19 лет 231 дня, Вильзон Изидор («Локомотив») – 21 год 233 дня, Константин Тюкавин – 21 год 234 дня.

В текущем сезоне РПЛ у Тюкавина за 27 игр 15 голов и 8 результативных передач. Константин – второй в списке бомбардиров, он уступает Матео Кассьерре из «Зенита» один мяч.

Статистика Тюкавина – здесь

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2 комментария
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Трудно поверить, что Изидор мог забивать 6 матчей подряд
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Ответ Матвей Суицидин
Трудно поверить, что Изидор мог забивать 6 матчей подряд
Но он ушёл в Зенит за трофеями и чтобы чаще играть....
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