Гюлер, Языджи, Чалханоглу, Байындыр и Демирал – в предварительной заявке Турции на Евро-2024

Опубликован предварительный состав сборной Турции на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с включил в список 35 футболистов. В заявку вошли:

– вратари: (« »), (« »), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

– защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Мерих Демирал («Аль-Ахли» Джидда), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Панатинаикос»), Дженк Озкаджар («Валенсия»), Ферди Кадиоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»);

– полузащитники: Берат Оздемир («Трабзонспор»), Джан Узун («Нюрнберг»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Абдюлькадир Омюр («Халл»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»);

– нападающие: Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Энес Унал («Борнмут»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь