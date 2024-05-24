Гюлер, Языджи, Чалханоглу, Байындыр и Демирал – в предварительной заявке Турции на Евро-2024

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Опубликован предварительный состав сборной Турции на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с Винченцо Монтеллой включил в список 35 футболистов. В заявку вошли:

вратари: Алтай БайындырМанчестер Юнайтед»), Доган АлемдарТруа»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Мерих Демирал («Аль-Ахли» Джидда), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Панатинаикос»), Дженк Озкаджар («Валенсия»), Ферди Кадиоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»);

полузащитники: Берат Оздемир («Трабзонспор»), Джан Узун («Нюрнберг»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Абдюлькадир Омюр («Халл»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»);

нападающие: Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Энес Унал («Борнмут»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь

12 комментариев
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за Байындыра 💪‍‍
пусть парень хоть на Евро поиграет
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+10
Ответ Сергей Петлин
Помню Нихата Кахведжи. Его сын уже играет чтоли? 😨
Там этих Кахведжи как у нас Ивановых:)
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За Гюлером и Йылдызом очень интересно посмотреть, парни невероятно талантливые, думаю, что могут зажечь.
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Гюлер должен показать себя во всей красе.
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+4
Так то крутой состав, сыграться бы)
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Полузащита сильная по именам
+4
0
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Странно, что Кадиоглу до сих пор в Фенере.
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+3
Помню Нихата Кахведжи. Его сын уже играет чтоли? 😨
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Ответ Сергей Петлин
Помню Нихата Кахведжи. Его сын уже играет чтоли? 😨
У Нихата есть сын футболист, ему пока 16.
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Гюлер и Йылдыз, давайте парни! Азербайджан за вас!!
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Хороший состав для футбола в стиле Монтеллы, особенно с Чалханом-реджистой, рядом или вместо него может быть Кекчю, да и тот же Кадиоглу, начинавший атакующим инсайдом, может быть ложным кз в духе Зинченко в таком футболе.
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