«Ливерпуль» лидировал в сезоне АПЛ 87 дней – дольше всех. «Сити» шел первым 78 дней, «Арсенал» – 76
«Ливерпуль» дольше всех лидировал в АПЛ в минувшем сезоне.
Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко. Вторым финишировал «Арсенал», третьим – «Ливерпуль». При этом мерсисайдцы дольше всех занимали верхнюю строчку в турнирной таблице – 87 дней.
По ходу сезона первое место в таблице занимали семь клубов:
1. «Ливерпуль» – 87 дней;
2. «Манчестер Сити» – 78 дней;
3. «Арсенал» – 76 дней;
4. «Тоттенхэм» – 26 дней;
5-6. «Брайтон» – 7 дней;
5-6. «Ньюкасл» – 7 дней;
7. «Вест Хэм» – 2 дня.