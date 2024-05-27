«Ливерпуль» лидировал в сезоне АПЛ 87 дней – дольше всех. «Сити» шел первым 78 дней, «Арсенал» – 76

«Ливерпуль» дольше всех лидировал в АПЛ в минувшем сезоне.

Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко. Вторым финишировал «Арсенал», третьим – « ». При этом мерсисайдцы дольше всех занимали верхнюю строчку в турнирной таблице – 87 дней.

По ходу сезона первое место в таблице занимали семь клубов:

1. «Ливерпуль» – 87 дней;

2. « » – 78 дней;

3. « » – 76 дней;

4. « » – 26 дней;

5-6. «Брайтон» – 7 дней;

5-6. « » – 7 дней;

7. «Вест Хэм» – 2 дня.