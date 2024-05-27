«Ливерпуль» лидировал в сезоне АПЛ 87 дней – дольше всех. «Сити» шел первым 78 дней, «Арсенал» – 76

Теги Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брайтон Футбол

«Ливерпуль» дольше всех лидировал в АПЛ в минувшем сезоне.

Чемпионом Англии в сезоне-2023/24 стал «Манчестер Сити», набравший 91 очко. Вторым финишировал «Арсенал», третьим – «Ливерпуль». При этом мерсисайдцы дольше всех занимали верхнюю строчку в турнирной таблице – 87 дней. 

По ходу сезона первое место в таблице занимали семь клубов:

1. «Ливерпуль» – 87 дней;

2. «Манчестер Сити» – 78 дней;

3. «Арсенал» – 76 дней;

4. «Тоттенхэм» – 26 дней;

5-6. «Брайтон» – 7 дней;

5-6. «Ньюкасл» – 7 дней;

7. «Вест Хэм» – 2 дня. 

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19 комментариев
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Почему у Арсенала так мало дней? Они же всегда лидируют с июня по август.
+26
-6
+20
«Вест Хэм»: 2 счастливых дня было у меня...
+12
-2
+10
Астон Вилла разве не шла на первом месте ?
+1
-1
0
Лидировал, лидировал, на не вылидировал
+1
-1
0
Ответ Александр Кудрявцев
Боюсь представить 🙈🙈🙈 с кем
Со Станиславом Черчесовым
+3
-3
0
Ответ Николай Бойко
Почему у Арсенала так мало дней? Они же всегда лидируют с июня по август.
Молятся, чтобы Акрингтон не попал в АПЛ.
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