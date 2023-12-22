Президент «Наполи» о решении суда по Суперлиге: «Эпохально. Монополисты не понимали, что футбол – это бизнес. Мы теряем молодежь, нужно больше динамизма, чистое время, как в баскетболе»
Президент «Наполи» оценил решение суда ЕС по Суперлиге.
– Эпохальное решение. Доминирующее положение УЕФА и ФИФА, которое Европа осуждает, служит для раздачи бонусов в обмен на консенсус. Те, кто до сих пор управлял как монополисты, не понимали, что футбол – это бизнес, и ему нужен растущий доход.
Если я вкладываю сотни миллионов в цирк, раздающий арахис, а он не приносит прибыли и заставляет меня вкладываться все больше и больше, чтобы поддерживать непродуктивное дело, то игра не стоит свеч.
– Как бы вы изменили футбол?
– Мы теряем молодежь. Нам нужно больше динамизма. Больше никаких свистков об офсайде после того, как эпизод был заигран, и вы пробили по воротам. Хватит этого судейства. Нам нужно чистое время, как в баскетболе, – сказал Аурелио Де Лаурентис.
Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Организуйте себе новый вид спорта и делайте там, что хотите, а от футбола уберите свои ручонки.
Разовая аудитория футтиктокеров не принесет дохода. Им также быстро это надоест, а вот железобетонная аудитория футбола - постоянный доход. И, как показывает практика это работает.
Ну давайте, сделаем из футбола баскетбол: чистое время, штрафные броски, правило 3-х секунд?
В угоду нескольким денежным мешкам сломаем всю систему, которая строилась десятилетиями?
Поменяем правила футбола кардинально?
Это, конечно, будут очень интересные матчи: 16 лучших клубов Европы из года в год будут катать междусобойчики, ещё 16 будут надеяться попасть в число "великих", а все остальные - на свалку? Национальные чемпионаты - в помойку?
Если сейчас любой клуб может попасть в любой еврокубок, заработать денег даже в один сезон, то в предлагаемой структуре основные сливки будут снимать одни и те же клубы из года в год,
Основная идея "суперлиги" переделить деньги, чтобы всё оставалось у пары десятков клубов. Всегда, практически без надежды подвинуть их хотя бы на год.
Конечно, если они сделают из футбола мерзкое шоу, ради бабла, то это новую аудиторию привлечёт. А вот основной аудитории точно не зайдёт.
Забыли ещё: Мансити, Реал, Барселону и ПСЖ в список любимых клубов добавить.