Президент «Наполи» о решении суда по Суперлиге: «Эпохально. Монополисты не понимали, что футбол – это бизнес. Мы теряем молодежь, нужно больше динамизма, чистое время, как в баскетболе»

Президент «Наполи» оценил решение суда ЕС по Суперлиге.

– Эпохальное решение. Доминирующее положение УЕФА и ФИФА, которое Европа осуждает, служит для раздачи бонусов в обмен на консенсус. Те, кто до сих пор управлял как монополисты, не понимали, что футбол – это бизнес, и ему нужен растущий доход.

Если я вкладываю сотни миллионов в цирк, раздающий арахис, а он не приносит прибыли и заставляет меня вкладываться все больше и больше, чтобы поддерживать непродуктивное дело, то игра не стоит свеч.

– Как бы вы изменили футбол?

– Мы теряем молодежь. Нам нужно больше динамизма. Больше никаких свистков об офсайде после того, как эпизод был заигран, и вы пробили по воротам. Хватит этого судейства. Нам нужно чистое время, как в баскетболе, – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы

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