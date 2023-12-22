Президент «Наполи» о решении суда по Суперлиге: «Эпохально. Монополисты не понимали, что футбол – это бизнес. Мы теряем молодежь, нужно больше динамизма, чистое время, как в баскетболе»

Теги серия А Италия УЕФА ФИФА Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперлига Европы Футбол

Президент «Наполи» оценил решение суда ЕС по Суперлиге.

– Эпохальное решение. Доминирующее положение УЕФА и ФИФА, которое Европа осуждает, служит для раздачи бонусов в обмен на консенсус. Те, кто до сих пор управлял как монополисты, не понимали, что футбол – это бизнес, и ему нужен растущий доход.

Если я вкладываю сотни миллионов в цирк, раздающий арахис, а он не приносит прибыли и заставляет меня вкладываться все больше и больше, чтобы поддерживать непродуктивное дело, то игра не стоит свеч.

– Как бы вы изменили футбол?

– Мы теряем молодежь. Нам нужно больше динамизма. Больше никаких свистков об офсайде после того, как эпизод был заигран, и вы пробили по воротам. Хватит этого судейства. Нам нужно чистое время, как в баскетболе, – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто там переводил текст? Какого "Динамизма"? Это он про Московское Динамо? Или может в физике есть раздел "Термодинамизм"?
+18
-1
+17
Деды забывают выпить таблетки
+13
-2
+11
Я не понимаю, чего они так прыгают. Уйдут от фифа, придут к тем же монополистам только в этой супер лиге. Будто что то кардинально в финансовом плане поменяется.
+13
-2
+11
Ответ Заяцволк
Читай внимательнее, дедушка ) "Мы теряем молодежь" - вот их приоритет в части зрителей. Это тот контингент, который любит Тикток, о чём тут вообще говорить ? Да они будут рады, если будет правило 3 секунд в футболе, и очевидно им интереснее посмотреть 50 матчей Реал - Барса, чем один, пусть и качественный матч, вроде Тоттенхэм - Аякс. "переделить деньги" - а болельщикам-то что от этого ? Да пофиг, пусть делят. Главное - кипишь, движуха, развитие, или хотя бы иллюзия развития, новое всегда интересно
Просто футбольные болельщики отличаются от "болельщиков".
Организуйте себе новый вид спорта и делайте там, что хотите, а от футбола уберите свои ручонки.
Разовая аудитория футтиктокеров не принесет дохода. Им также быстро это надоест, а вот железобетонная аудитория футбола - постоянный доход. И, как показывает практика это работает.
+5
0
+5
Слишком многие мнят себя не пойми кем.
Ну давайте, сделаем из футбола баскетбол: чистое время, штрафные броски, правило 3-х секунд?
В угоду нескольким денежным мешкам сломаем всю систему, которая строилась десятилетиями?
Поменяем правила футбола кардинально?
Это, конечно, будут очень интересные матчи: 16 лучших клубов Европы из года в год будут катать междусобойчики, ещё 16 будут надеяться попасть в число "великих", а все остальные - на свалку? Национальные чемпионаты - в помойку?
Если сейчас любой клуб может попасть в любой еврокубок, заработать денег даже в один сезон, то в предлагаемой структуре основные сливки будут снимать одни и те же клубы из года в год,
Основная идея "суперлиги" переделить деньги, чтобы всё оставалось у пары десятков клубов. Всегда, практически без надежды подвинуть их хотя бы на год.
+8
-4
+4
в 26 я пришел к тому, что в этом году не посмотрел ни одного полного матча ЛЧ. Не интересно вообще. Чего уж говорить про поколение, у которого большие проблемы с усидчивостью. Хотя новый формат ЛЧ вроде как тоже может предложить матчи между топами
+4
-1
+3
Ответ Ильнур Хасанов
Я не понимаю, чего они так прыгают. Уйдут от фифа, придут к тем же монополистам только в этой супер лиге. Будто что то кардинально в финансовом плане поменяется.
конкуренция двигатель к улучшению. когда есть выбор это всегда лучше
+2
0
+2
Обыкновенный самодур,сам свой клуб превратил в цирк
+4
-3
+1
Цирк вообще дно. Не очень сравнение.
+1
-1
0
Аудитория, про которую он говорит., это клиповое мышление, внимание на 15 секунд максимум. Ну и сегодня они футбол нравится, завтра нет.
Конечно, если они сделают из футбола мерзкое шоу, ради бабла, то это новую аудиторию привлечёт. А вот основной аудитории точно не зайдёт.
0
0
0
С первым абзацем согласен полностью, со вторым хотелось бы конкретики , с третьем согласен наполовину. Недавно читал на спортсе, почему приняли правила 24 секунд, а все потому, что затяжка времени через владение- была тактической фишкой, которой часто пользовались. В футболе с этим намного сложнее, но легче через замены, травмы. МЛС со следущего сезона начинает регулировать замены, травмы. Посмотрим что из-этого выйдет введя таймер. В АПЛ я считаю, слишком много накидывают из-за простого празднования гола
0
0
0
Ответ Заяцволк
Читай внимательнее, дедушка ) "Мы теряем молодежь" - вот их приоритет в части зрителей. Это тот контингент, который любит Тикток, о чём тут вообще говорить ? Да они будут рады, если будет правило 3 секунд в футболе, и очевидно им интереснее посмотреть 50 матчей Реал - Барса, чем один, пусть и качественный матч, вроде Тоттенхэм - Аякс. "переделить деньги" - а болельщикам-то что от этого ? Да пофиг, пусть делят. Главное - кипишь, движуха, развитие, или хотя бы иллюзия развития, новое всегда интересно
Это типичная логика человека, который любит: "Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Валенсия Арсенал"...
Забыли ещё: Мансити, Реал, Барселону и ПСЖ в список любимых клубов добавить.
0
0
0
Ответ Alex1104
Слишком многие мнят себя не пойми кем. Ну давайте, сделаем из футбола баскетбол: чистое время, штрафные броски, правило 3-х секунд? В угоду нескольким денежным мешкам сломаем всю систему, которая строилась десятилетиями? Поменяем правила футбола кардинально? Это, конечно, будут очень интересные матчи: 16 лучших клубов Европы из года в год будут катать междусобойчики, ещё 16 будут надеяться попасть в число "великих", а все остальные - на свалку? Национальные чемпионаты - в помойку? Если сейчас любой клуб может попасть в любой еврокубок, заработать денег даже в один сезон, то в предлагаемой структуре основные сливки будут снимать одни и те же клубы из года в год, Основная идея "суперлиги" переделить деньги, чтобы всё оставалось у пары десятков клубов. Всегда, практически без надежды подвинуть их хотя бы на год.
а почему фифа и уефа решают как играть клубам и где ? почему ффп работает только против карликов , а псж и сити не трогают . почему они монополизировали футбол и клубы не могут решать сами играть им в супер лиге или в лч ? вот тебе скажут будешь тут работать и только тут сразу взбрыкнешь .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий