Тен Хаг про «МЮ»: «Здесь был бардак, когда я пришел. Стало лучше, но мы еще не там, где хотим быть»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался на тему продолжения работы в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, – готовлю команду, развиваю ее. Для меня это проект.

Когда я сюда пришел, то, могу сказать, здесь был бардак. Сейчас мы стали лучше. Но мы еще не там, где хотим быть.

Главное в футболе – трофеи. Я хочу играть в лучший футбол: динамичный, атакующий. В конечном же счете нужно одерживать победы и завоевывать трофеи. Этот менталитет мы привнесли. У нас была одна возможность, и мы ею воспользовались. Горжусь игроками и штабом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке Англии.

«МЮ» с Кубком Англии! По делу обыграли «Сити» в последнем (?) матче Тен Хага

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21 комментарий
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ЭТХ учится по аспектам спартаковских, что-ли? Он реально настолько упорот, чтобы после серебра и бронзы АПЛ в предыдущих сезонах восьмое место считать лучшим на дистанции?
+15
-5
+10
Из-за подобного бреда и пафоса понимаю почему ЭТН так многих бесит.Надеюсь эта победа не станет индульгенцией его помилования, ибо с точки зрения постановки игры и хоть какого-то рисунка МЮ реально хуже Лутона и клуб хоть как-то держал на плаву только подбор игроков
+7
-2
+5
Ответ Black Phoenix
ЭТХ учится по аспектам спартаковских, что-ли? Он реально настолько упорот, чтобы после серебра и бронзы АПЛ в предыдущих сезонах восьмое место считать лучшим на дистанции?
В АПЛ нет серебра, в первый год он взял КАЛ и место в ЛЧ, в этом КА и место в ЛЕ.
+4
0
+4
Ответ Black Phoenix
ЭТХ учится по аспектам спартаковских, что-ли? Он реально настолько упорот, чтобы после серебра и бронзы АПЛ в предыдущих сезонах восьмое место считать лучшим на дистанции?
По аспектам… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Ответ Калабаскас
Фанаты 7хага схавают
10хага*
+3
-1
+2
Стали лучше на 8 месте в АПЛ и 4 в ЛЧ
Еще немного и будем бороться за путевку в чемпионшип
+9
-8
+1
Ответ Black Phoenix
ЭТХ учится по аспектам спартаковских, что-ли? Он реально настолько упорот, чтобы после серебра и бронзы АПЛ в предыдущих сезонах восьмое место считать лучшим на дистанции?
Фанаты 7хага схавают
+4
-3
+1
Ответ Direct free kick
Стало ещё хуже. САФ не взял кубок Англии ни разу за последние 9 лет работы и как-то считался успешным, хотя на 2-3 кубка натренировал и тогда
Если бы Моур выиграл кубок Италии с Ромой, то ты бы 10 лет писал об этом на спортс как о достижении мирового масштаба)
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Тен Хаг знал куда шëл, все знали.
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Ну все, понеслась)))
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Когда-нибудь комментаторы со спортса научатся читать интервью, но не сегодня
Он же прямым текстом сказал: "в клубе был бардак, сейчас стало лучше". Клуб - это не только место в таблице. Это ежедневный процесс, отношение к делу, выработка правильных привычек, повторение которых на дистанции приносит успех. В этом, по мнению Эрика, клуб стал лучше. Но болелы опять будут ныть про 8ое место команды, в которой из стартовых игроков стабильный сезон без травм провели Бруну, Онана, Далот и Гарначо, пожалуй.
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Ответ Rio de Janeiro
Из-за подобного бреда и пафоса понимаю почему ЭТН так многих бесит.Надеюсь эта победа не станет индульгенцией его помилования, ибо с точки зрения постановки игры и хоть какого-то рисунка МЮ реально хуже Лутона и клуб хоть как-то держал на плаву только подбор игроков
Эванс, Магуайр, Ван-Биссака, Решфорд с 7 голами.
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