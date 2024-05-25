Тен Хаг про «МЮ»: «Здесь был бардак, когда я пришел. Стало лучше, но мы еще не там, где хотим быть»
Эрик тен Хаг высказался на тему продолжения работы в «Манчестер Юнайтед».
«Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, – готовлю команду, развиваю ее. Для меня это проект.
Когда я сюда пришел, то, могу сказать, здесь был бардак. Сейчас мы стали лучше. Но мы еще не там, где хотим быть.
Главное в футболе – трофеи. Я хочу играть в лучший футбол: динамичный, атакующий. В конечном же счете нужно одерживать победы и завоевывать трофеи. Этот менталитет мы привнесли. У нас была одна возможность, и мы ею воспользовались. Горжусь игроками и штабом», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы в Кубке Англии.
«МЮ» с Кубком Англии! По делу обыграли «Сити» в последнем (?) матче Тен Хага
Еще немного и будем бороться за путевку в чемпионшип
Он же прямым текстом сказал: "в клубе был бардак, сейчас стало лучше". Клуб - это не только место в таблице. Это ежедневный процесс, отношение к делу, выработка правильных привычек, повторение которых на дистанции приносит успех. В этом, по мнению Эрика, клуб стал лучше. Но болелы опять будут ныть про 8ое место команды, в которой из стартовых игроков стабильный сезон без травм провели Бруну, Онана, Далот и Гарначо, пожалуй.