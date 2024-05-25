Тен Хаг про «МЮ»: «Здесь был бардак, когда я пришел. Стало лучше, но мы еще не там, где хотим быть»

Эрик тен Хаг высказался на тему продолжения работы в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю. Единственное, чем я занимаюсь, – готовлю команду, развиваю ее. Для меня это проект.

Когда я сюда пришел, то, могу сказать, здесь был бардак. Сейчас мы стали лучше. Но мы еще не там, где хотим быть.

Главное в футболе – трофеи. Я хочу играть в лучший футбол: динамичный, атакующий. В конечном же счете нужно одерживать победы и завоевывать трофеи. Этот менталитет мы привнесли. У нас была одна возможность, и мы ею воспользовались. Горжусь игроками и штабом», – сказал главный тренер « » после победы в Кубке Англии.

«МЮ» с Кубком Англии! По делу обыграли «Сити» в последнем (?) матче Тен Хага