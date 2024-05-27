«Чемпионство «Динамо» или «Краснодара» не сказалось бы на развитии футбола – играют по 3-4 русских». Гранат об РПЛ

Владимир Гранат высказался об обилии легионеров в топ-клубах Мир РПЛ.

В субботу « » выиграл 6-е подряд чемпионство в Премьер-лиге.

– Мне кажется, никак на развитии футбола не сказалось бы ни чемпионство «Динамо», ни чемпионство « ». Возьмите состав «Зенита», «Краснодара», « » — играют по три-четыре русских. Абсолютно никак не сказывается, что касается перспектив наших футболистов.

– Если бы победили «Краснодар» или «Динамо», не стали бы больше тратить на развитие футбола?

– Не уверен. Конечно, эта победа была долгожданной для обеих команд, но, к сожалению, для них получилось так, как получилось, – сказал экс-игрок сборной России.