«Чемпионство «Динамо» или «Краснодара» не сказалось бы на развитии футбола – играют по 3-4 русских». Гранат об РПЛ
Владимир Гранат высказался об обилии легионеров в топ-клубах Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» выиграл 6-е подряд чемпионство в Премьер-лиге.
– Мне кажется, никак на развитии футбола не сказалось бы ни чемпионство «Динамо», ни чемпионство «Краснодара». Возьмите состав «Зенита», «Краснодара», «Динамо» — играют по три-четыре русских. Абсолютно никак не сказывается, что касается перспектив наших футболистов.
– Если бы победили «Краснодар» или «Динамо», не стали бы больше тратить на развитие футбола?
– Не уверен. Конечно, эта победа была долгожданной для обеих команд, но, к сожалению, для них получилось так, как получилось, – сказал экс-игрок сборной России.
Больше скажу без лимита в сборной 2008-2016 мы видели игроков топ уровня, а с лимитом мы видели кукиш!
2018 это фарт!
Потом были полторы хорошие лиги наций где были обыграны Турция несколько раз , Сербия , Венгрия весьма крепкие сборные ну а вот дальше уже что то сломалось у Стаса
Так что вы не правы )