«Чемпионство «Динамо» или «Краснодара» не сказалось бы на развитии футбола – играют по 3-4 русских». Гранат об РПЛ

Теги Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар лимит на легионеров Футбол

Владимир Гранат высказался об обилии легионеров в топ-клубах Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» выиграл 6-е подряд чемпионство в Премьер-лиге.

– Мне кажется, никак на развитии футбола не сказалось бы ни чемпионство «Динамо», ни чемпионство «Краснодара». Возьмите состав «Зенита», «Краснодара», «Динамо» — играют по три-четыре русских. Абсолютно никак не сказывается, что касается перспектив наших футболистов.

– Если бы победили «Краснодар» или «Динамо», не стали бы больше тратить на развитие футбола?

– Не уверен. Конечно, эта победа была долгожданной для обеих команд, но, к сожалению, для них получилось так, как получилось, – сказал экс-игрок сборной России.

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12 комментариев
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Я думал, что на развитие футбола влияет доступность академий для мальчишек и их родителей. И что этот процесс длится десятилетия.
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Где взаимосвязь между развитием футбола и чемпионством клуба? 🤔
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Ещё раз хочу отметить необходимость проведения матча сборной России со сборной легионеров РПЛ, чтобы повысить интерес к сборной и попуризацию занятия футболом подрастающего поколения в период отстранения от международных соревнований, надеюсь если не РФС, то новое руководство Минспорта сподвигнет к проведению такого матча или даже серии таких матчей в каждое последующее межсезонье....
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ну лишь бы ляпнуть чё из темы" вот в наше время такого не было ...."
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Логика и Гранат несовместимы, при чём тут чемпионства и развитие молодых?
Больше скажу без лимита в сборной 2008-2016 мы видели игроков топ уровня, а с лимитом мы видели кукиш!
2018 это фарт!
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Футбол это прежде всего зрелище, а чем зрелищнее футбол, тем больше зрителей ходит на стадионы, а чем больше зрителей, тем больше рекламы на стадионах и на телеэкранах, а чем больше рекламы, тем больше отчислений от неё клубам. Зрелище в данный момент могут дать только легионеры. Наших игроков мало, которые дотягивают до их уровня. А если появляется восходящая звезда, за неё идёт борьба между клубами, да и агенты о своей наживе думают. Я не знаю, как выходить из этой ситуации. Ограничить лимит тремя-четырьмя легионерами в клубах, зрелища не будет, убрать лимит на легов полностью, наших игроков не будет.
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Ответ xoms
Логика и Гранат несовместимы, при чём тут чемпионства и развитие молодых? Больше скажу без лимита в сборной 2008-2016 мы видели игроков топ уровня, а с лимитом мы видели кукиш! 2018 это фарт!
Не согласен про фарт 18, сборная потом уверенно прошла отборочную группу хоты орали что Шотландия с игроками сплошь из апл нас вынесет , а потом почему то резко это стала сборная не конкурент типо )))
Потом были полторы хорошие лиги наций где были обыграны Турция несколько раз , Сербия , Венгрия весьма крепкие сборные ну а вот дальше уже что то сломалось у Стаса
Так что вы не правы )
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